Вижте кой ще свири на Локо и Ботев в предстоящия кръг
- 12:15, 12.10.2022
- 264
- 0
БФС обяви съдийските назначения за 14-тия кръг на Първа лига. Прави впечатление, че съдията, ръководил мача Левски - Ботев е извън назначенията.
Станимир Тренчев няма наряд и за Втора лига.
14 октомври 2022 г., петък, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Николай Георгиев Ангелов
14 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Георги Генов Нарлев
15 октомври 2022 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Ботев АД - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
15 октомври 2022 г., събота, 19:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Хебър 1918
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Йордан Костадинов Иванов
16 октомври 2022 г., неделя, 18:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - Спартак 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Георги Владимиров Игнатов
16 октомври 2022 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Йордан Динков Сталев
17 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Иван Захариев Вълчев
17 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Антон Симеонов Генов
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни