Вижте кой ще свири на Локо и Ботев в 12-я кръг

Ивайло Стоянов ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу ЦСКА 1948. Двубоят е в петък от 20.45 часа на Лаута. В понеделник Ботев приема от 18.30 часа Лудогорец под свирката на Георги Гинчев.



22 Окт 2021 г. Петък 17:15 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Локомотив 1929

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Александър Костадинов Костадинов

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22 Окт 2021 г. Петък 20:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Костадин Димитров Тановчев

СН: Георги Генов Нарлев

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23 Окт 2021 г. Събота 14:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Евгени Георгиев Георгиев

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23 Окт 2021 г. Събота 16:30 ч.

ФК Арда - ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Атанас Петров Бозев

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23 Окт 2021 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Левски - ФК Пирин АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Радан Василев Мирянов

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24 Окт 2021 г. Неделя 19:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Георги Василев Йорданов

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25 Окт 2021 г. Понеделник 18:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Даниел Милков Ников

СН: Димитър Панайотов Костов