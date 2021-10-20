Вижте кой ще свири на Локо и Ботев в 12-я кръг
- 20.10.2021 | 20:41
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Ивайло Стоянов ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу ЦСКА 1948. Двубоят е в петък от 20.45 часа на Лаута. В понеделник Ботев приема от 18.30 часа Лудогорец под свирката на Георги Гинчев.
22 Окт 2021 г. Петък 17:15 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Локомотив 1929
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Александър Костадинов Костадинов
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22 Окт 2021 г. Петък 20:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Костадин Димитров Тановчев
СН: Георги Генов Нарлев
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23 Окт 2021 г. Събота 14:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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23 Окт 2021 г. Събота 16:30 ч.
ФК Арда - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Атанас Петров Бозев
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23 Окт 2021 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Левски - ФК Пирин АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Радан Василев Мирянов
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24 Окт 2021 г. Неделя 19:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Василев Йорданов
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25 Окт 2021 г. Понеделник 18:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Даниел Милков Ников
СН: Димитър Панайотов Костов
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