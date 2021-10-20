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Вижте кой ще свири на Локо и Ботев в 12-я кръг

  • 20.10.2021 | 20:41
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-koy-shte-sviri-na-loko-i-botev-v-12-q-krag Marica.bg
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Ивайло Стоянов ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу ЦСКА 1948. Двубоят е в петък от 20.45 часа на Лаута. В понеделник Ботев приема от 18.30 часа Лудогорец под свирката на Георги Гинчев.


22 Окт 2021 г. Петък 17:15 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Локомотив 1929

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев

СН:    Александър Костадинов Костадинов    

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22 Окт 2021 г. Петък 20:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Костадин Димитров Тановчев

СН:    Георги Генов Нарлев    

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23 Окт 2021 г. Събота 14:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев

СН:    Евгени Георгиев Георгиев    

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23 Окт 2021 г. Събота 16:30 ч.

ФК Арда - ПФК Славия 1913

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Атанас Петров Бозев    

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23 Окт 2021 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Левски - ФК Пирин АД

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Радан Василев Мирянов    

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24 Окт 2021 г. Неделя 19:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Неделчо Танчев Гаджалов

СН:    Георги Василев Йорданов      

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25 Окт 2021 г. Понеделник 18:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Даниел Милков Ников

СН:    Димитър Панайотов Костов 

Локо Пловдив Ботев Пловдив Ивайло Стоянов Георги Гинчев
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