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Вижте кой ще свири на Локо и Ботев

  • 18:15, 08.03.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-koy-shte-sviri-na-loko-i-botev Marica.bg
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10 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев АД
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
11 март 2023 г., събота, 12:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Хебър 1918
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
11 март 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
11 март 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев Враца
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Николай Неделчев Чакъров
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
12 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
12 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
12 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
13 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Димитър Русенов Русев
СН:    Кольо Димитров Данев   

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Станимир Тренчев Волен Чинков
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