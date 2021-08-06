Вижте кой, къде ще надува свирката на старта на Трета лига
- 06.08.2021 | 14:40
- Юлиян Ангелов
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Съдийски назначения - 1 кръг, „Трета лига“ – Югоизточна група
07.08./събота/2021 г. – 18:00 часа
ФК“Сокол“ Марково – ФК“Ямбол 1915“ (ГС:Николай Николов-Хасково, АС:Ивелин Рашев-Стара Загора, Милен Митев-Стара Загора, 4-ти съдия: Васил Николов-Пловдив, Делегат:Васко Петев-Хасково)
ФК“Асеновец 2005“ Асеновград – ОФК“Левски “ Карлово (ГС:Кристиян Колев- Пловдив, АС:Светослав Енчев - Пловдив, Иреней Бодуров - Пловдив, 4-ти съдия:Тодор Малинов - Пловдив, Делегат:Димитър Балтаджиев - Пловдив)
ПФК“Локомотив 1926“II Пловдив – ФК“Розова Долина“ Казанлък (ГС:Петър Аспарухов - Бургас, АС:Мирослав Желев -Бургас, Христо Георгиев-Бургас, 4-ти съдия:Георги Стоянов - Пловдив, Делегат:Димчо Кацаров-Бургас)
ФК“Димитровград 1947“ – ФК“Черноморец 1919“ Бургас (ГС:Валентин Станчев - Сливен, АС:Станимир Трифонов - Сливен, Петър Балтов - Сливен, 4-ти съдия:Христо Василев – Хасково, Делегат:Данаил Димитров - Сливен)
ФК“Загорец“ Нова Загора – ОФК“Карнобат“ от 18.30 часа (ГС:Стефан Стефанов – Стара Загора, АС:Желязко Атанасов - Хасково, Михаела Палабойкова - Хасково, 4-ти съдия: Иван Петров - Ямбол, Делегат:Донка Желева – Стара Загора)
ФК“Атлетик“ Куклен – ОФК“Несебър“ (ГС:Стефан Гурков – Сливен, АС:Христо Стоянов – Сливен, Валери Вълков – Сливен, 4-ти съдия: Христос Паликаров - Пловдив, Делегат:Стоян Димов – Сливен)
ФК“Левски 2005“ Крумовград – ФК“ Родопа “ Смолян (ГС:Рюстем Карагерен – Пловдив, АС:Янко Чакъров – Пловдив, Иван Чобанов– Пловдив, 4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали, Делегат:Тони Пандарски - Пловдив
ФК“Борислав 2009“ Първомай – ОФК“Гигант“ Съединение (ГС:Апостол Иванов - Пловдив, АС:Иван Копчев - Пловдив, Васил Петров - Пловдив, 4-ти съдия: Райко Чакъров- Пловдив, Делегат:Милко Якимов - Пловдив)
08.08./неделя/2021 г. – 18:00 часа
ПФК“Берое“ II Стара Загора – ФК “Саяна Хасково“ (ГС:Светослав Лазаров - Бургас, АС:Станимир Илков - Бургас, Ганчо Джевелеков - Бургас, 4-ти съдия: Павел Попов- Стара Загора, Делегат:Румен Величков - Бургас).
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