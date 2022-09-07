Вижте кои ще са реферите на Ботев и Локо този кръг
- 09:58, 07.09.2022
- 10:03, 07.09.2022
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Съдийски назначения 10-ти кръг Първа лига
9 септември 2022 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Драгомир Драганов АС1: Димо Вълчев АС2: Христо Хаджийски
4-ТИ: Димо Димов ВАР: Ивелин Занев АВАР: Мирослав Желев
СН: Костадин Гергинов
12 септември 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Красен Георгиев АС1: Красимир Атанасов АС2: Мирослав Симеонов
4-ТИ: Иво Андреев ВАР: Станимир Тренчев АВАР: Дениз Соколов
СН: Милко Николов
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