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Вижте кои ще са реферите на Ботев и Локо този кръг

  • 09:58, 07.09.2022
  • 10:03, 07.09.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-koi-shte-sa-referite-na-botev-i-loko-tozi-krag Marica.bg
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Съдийски назначения 10-ти кръг Първа лига
9 септември 2022 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Драгомир Драганов АС1: Димо Вълчев АС2: Христо Хаджийски
4-ТИ: Димо Димов ВАР: Ивелин Занев АВАР: Мирослав Желев
СН: Костадин Гергинов

12 септември 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Красен Георгиев АС1: Красимир Атанасов АС2: Мирослав Симеонов
4-ТИ: Иво Андреев ВАР: Станимир Тренчев АВАР: Дениз Соколов
СН: Милко Николов

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