Ветеран свири Локо - Левски, пратиха новобранец на "Ботев"
- 14:52, 17.05.2023
- 15:19, 17.05.2023
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Съдийски назначения 32-ри кръг Първа лига
19 май 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
19 май 2023 г., петък, 19:15 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Валентин Желев Добрев
20 май 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Георги Крумов Виделов
20 май 2023 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Мартин Живков Богдев
21 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Септември Сф - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Ичко Лозев Лозев
21 май 2023 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Василев Йорданов
22 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Хебър 1918
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
22 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Иван Захариев Вълчев
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