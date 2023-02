В Лига Европа дербито е Унион срещу Юнион - 4 пъти на сезон

Жребият в Нион за осминафиналите на Лига Европа ни даде любопитна двойка - белгийският "Юнион Сен Жилоаз" срещу берлинския "Унион".

Не само, че са отбори с почти еднакви имена (оригиналното изписване и на двата е Union), но и не се срещат за първи път този сезон. Клубовете вече премериха сили в груповата фаза.

Там отборите си размениха победи като гост с еднакъв резултат 1:0. В първия кръг "Юнион" спечели в Берлин с гол на Сен Линен, а в последния шести кръг от групата "Унион" си върна та опонента - отбеляза Свен Мишел.

Оказва се, че Юнион, който спечели първото място в групата, ще има три поредни мача в евротурнирите срещу Унион.

Изглежда смешно и предвид контекста: Унион участва в европейско състезание едва за трети път, а Юнион Сен Жилоаз за първи път от 60-те години на миналия век. И в двата жребия съперниците получиха съименника си. На 1/8-финалите даже бяха изтеглени първи от урните.

Разбира се, отборите се пошегуваха с жребия в социалните мрежи.

„Унион“ написаха „Леле, обратно в Брюксел“. И подсилиха това с GIF с цитат от Казабланка: „От всички барове във всички градове по света, тя идва в моя.“

А в акаунта на "Юнион" имаше gif-съобщение за съименника от Берлин: "Моля, спрете да ме следвате!"

Със сигурност това няма да е последният път, когато има среща на едноименни клубове.

"Унион" и "Юнион" има достатъчно в Европа, а и не само - откъде обаче идва "Union" в името?

Имената "Унион" и "Юнион" се превеждат еднакво - "Съюз". Всъщност, като правило, такива имена идват от сливането на няколко отбора.

Берлинският Унион е буквално сливане на няколко отбора, които образуват клуба. Първо, от обединението на три малки отбора от предградията на Берлин се ражда клубът Олимпия Обершенвайде, към който няколко години по-късно се присъединяват още няколко аматьорски отбора - и Олимпия се превръща в Унион.

"Royal Union Saint-Giloise" - това е пълното име на клуба - се появява в същия ден като торинския "Ювентус", 1 ноември 1897 г. Отборът произхожда от брюкселския квартал Saint-Gilloise, основан е от местни момчета, най-възрастното от които е било само на 20 години. Очевидно думата "съюз" е само за съюза на приятели, но няма надеждна информация за произхода на името (или не можахме да го намерим).

Ако не друго, префиксът "Royal" - кралски - се носи от всички клубове, които са били членове на Кралската белгийска футболна асоциация повече от 50 години. Юнион, който спечели 11 титли в лигата преди войната, е изхвърлен в по-ниските дивизии през 70-те години - и бе почти изчезнал там, но се появи магьосник на име Тони Блум. Собственикът на Брайтън инвестира в отбора - и го върна на върха на белгийския футбол.

Всъщност думата "Съюз" е включена в името на много известни отбори - просто някои клубове я съкращават. Ето само най-ярките примери за съименници "Унион" и "Юнион".

В Италия: "Сасуоло" всъщност е US Сасуоло или Unione Sportiva Sassuolo Calcio; "Сампдория" - UC Sampdoria, или Unione Calcio Sampdoria. По подобен принцип се дешифрират "US Lecce", "US Cremonese" и много други.

В Испания: Алмерия - UD Алмерия, Унион Депортиво Алмерия. В тима на "спортните съюзи" са още "Леванте" и "Лас Палмас".

Във Франция: Quevilly Rouen - Union Sportive Quevillaise-Rouen Métropole. Но да, във Франция няма толкова много спортни съюзи - сред другите членове на семейството са още Орлеан и Дюнкерк.

В Южна Америка: има и аржентинският "Клуб Атлетико Унион", и колумбийският "Унион Магдалена", и чилийският "Унион Еспаньол".

В САЩ: Филаделфия Юниън, шампионът от редовния сезон на MLS за 2020 г., също има думата „юнион“ в името си. Но ето друга история. Този „съюз“ не е спортен, а отразява обединението на първите 13 северноамерикански колонии, чиято столица е Филаделфия.

В Африка има достатъчно клубове с "Юнион" в името. На теория към селекцията могат да се добавят и английски клубове с Юнайтед в името - Манчестър, Нюкасъл, Уест Хям, Лийдс, Шефийлд и др. Но все пак са с един и същи корен - не съвсем съименници на "Унион" и "Юнион".