Уникален обрат на Милан срещу Селтик! Резултати и голмайстори в Лига Европа
- 04.12.2020 | 01:01
- Дончо Донев
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Група А
Клуж - ЦСКА 0:0
Рома - Йънг Бойс 3:1
0:1 Нсаме 34
1:1 Майорал 44
2:1 Калафиори 59
3:1 Джеко 81
Група В
Арсенал - Рапид Виена 4:1
1:0 Лаказет 10
2:0 Мари 18
3:0 Нкетиа 44
3:1 Китагава 48
4:1 Смит-Роу 66
Мьолде - Дъндолк 3:1
1:0 Ейкрем 30
2:0 Омийхуанфо 41
3:0 Елингсен 67
3:1 Флорес 90+5
Група С
Ница - Леверкузен 2:3
0:1 Диаби 22
1:1 Камара 26
1:2 Драгович 32
2:2 Ндойе 47
2:3 Баумгартлингер 51
Славия Прага - Апоел Беер Шева 3:0
1:0 Сима 31
2:0 Станчу 36
3:0 Сима 85
Група D
Бенфика - Лех Познан 4:0
1:0 Вертонген 36
2:0 Нунес 57
3:0 Пици 58
4:0 Вайгъл 89
Рейнджърс - Стандарт Лиеж 3:2
0:1 Лестиен 6
1:1 Голдсън 39
1:2 Коп 41
2:2 Таверниър 45
3:2 Арфилд 63
Група Е
Гранада - ПСВ Айндховен 0:1
0:1 Мален 38
Омония - ПАОК 2:1
1:0 Какулис 9
1:1 Цолис 39
2:1 Гомес 84 дузпа
Група F
АЗ Алкмаар - Наполи 1:1
0:1 Мертенс 6
1:1 Мартинс Инди 54
Реал Сосиедад - Риека 2:2
0:1 Велковски 37
1:1 Батиста 69
1:2 Лончар 73
2:2 Монреал 78
Група G
АЕК - Брага 2:4
0:1 Тормена 8
0:2 Есгайо 10
1:2 Оливейра 31
1:3 Хорта 45
1:4 Вандерсон 83
2:4 Василантопулос 89
Зоря - Лестър 1:0
1:0 Саядманеш 84
Група H
Милан - Селтик 4:2
0:1 Рогич 7
0:2 Едуард 14
1:2 Чалханоглу 24
2:2 Кастийехо 26
3:2 Хауге 50
4:2 Диас 82
Лил - Спарта (Прага) 2:1
0:1 Крейчи 71
1:1 Йълмъз 80
2:1 Йълмъз 84
Група I
Карабах - Макаби Тел Авив 1:1
0:1 Коен 22 дузпа
1:1 Ромеро 37
Сивасспор - Виляреал 0:1
0:1 Чуквуезе 75
Група J
ЛАСК - Тотнъм 3:3
1:0 Мичорл 32
1:1 Бейл 45 дузпа
1:2 Сон 56
2:2 Егещайн 84
2:3 Али 87 дузпа
3:3 Карамоко 90+
Антверпен - Лудогорец 3:1
1:0 Хонгла 19
1:1 Десподов 53
2:1 Де Лае 72
3:1 Бенсон 87
Група K
ЦСКА Москва - Волфсбергер 0:1
0:1 Визингер 22
Фейенорд - Динамо Загреб 0:2
0:1 Петкович 45 дузпа
0:2 Мажер 53
Група L
Цървена звезда - Хофенхайм 0:0
Гент - Слован Либерец 1:2
0:1 Мара 32
0:2 Качараба 55
1:2 Йеремчук 60
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