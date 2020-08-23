U19: Ботев отвя Бистрица с 5:1, Локо падна от Пирин
- 23.08.2020 | 18:02
- 23.08.2020 | 18:13
- Юлиян Ангелов
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Ботев подписа с петима свои юноши
НА ЖИВО! Ботев - Берое
Елитна юношеска група до 19 г.
Трети кръг, резултати и голмайстори
Сокол Марково - Славия 1:5
0:1 Марио Райчев 21, 0:2 Красимир Панчев 54, 0:3 Иван Вълев 65, 1:3 Александър Георгиев 67-дузпа, 1:4 Красимир Панчев 72, 1:5 Кирил Сашов 90
Левски - Черно море 5:0
1:0 Даниел Начев 13, 2:0 Даниел Начев 51, 3:0 Самуил Беримски 65, 4:0 Стелиън Георгиев 84, 5:0 Самуил Беримски 87
Лудогорец - Берое 3:0
1:0 Хидает Хюсеин 9, 2:0 Алекс Луканов 31, 3:0 Хидает Хюсеин 39
Септември - Национал 4:0
1:0 Калоян Симеонов, 2:0 Мартин Стойчев, 3:0 Кристиан Тасков, 4:0 Кристиан Тасков
Царско село - Нефтохимик 1:0
1:0 Георги Цветков 60
Ботев Пловдив - Витоша Бистрица 5:1
1:0 Бисер Бонев 9, 2:0 Иво Казаков 15, 3:0 Мартин Русев 18, 3:1 Чавдар Димитров 24-дузпа, 4:1 Георги Трифонов 64-дузпа, 5:1 Бисер Бонев 90-дузпа
Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград 0:1
0:1 Кръстьо Банев 55
Хебър - Монтана 1:0
1:0 Богомил Божуркин 81
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