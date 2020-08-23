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U19: Ботев отвя Бистрица с 5:1, Локо падна от Пирин

  • 23.08.2020 | 18:02
  • 23.08.2020 | 18:13
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/u19-botev-otvq-bistrica-s-5-1-loko-padna-ot-pirin Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Елитна юношеска група до 19 г.

Трети кръг, резултати и голмайстори

Сокол Марково - Славия 1:5
0:1 Марио Райчев 21, 0:2 Красимир Панчев 54, 0:3 Иван Вълев 65, 1:3 Александър Георгиев 67-дузпа, 1:4 Красимир Панчев 72, 1:5 Кирил Сашов 90

Левски - Черно море 5:0
1:0 Даниел Начев 13, 2:0 Даниел Начев 51, 3:0 Самуил Беримски 65, 4:0 Стелиън Георгиев 84, 5:0 Самуил Беримски 87

Лудогорец - Берое 3:0
1:0 Хидает Хюсеин 9, 2:0 Алекс Луканов 31, 3:0 Хидает Хюсеин 39

Септември - Национал 4:0
1:0 Калоян Симеонов, 2:0 Мартин Стойчев, 3:0 Кристиан Тасков, 4:0 Кристиан Тасков

Царско село - Нефтохимик 1:0
1:0 Георги Цветков 60

Ботев Пловдив - Витоша Бистрица 5:1
1:0 Бисер Бонев 9, 2:0 Иво Казаков 15, 3:0 Мартин Русев 18, 3:1 Чавдар Димитров 24-дузпа, 4:1 Георги Трифонов 64-дузпа, 5:1 Бисер Бонев 90-дузпа

Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград 0:1

0:1 Кръстьо Банев 55

Хебър - Монтана 1:0

1:0 Богомил Божуркин 81 

ботев локомотив пловдив юноши елитна група u19
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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