Три важни за футбола в Пловдив предложения ще бъдат разгледани на следващата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 6 април.

Под номер 18 в дневния ред е записано: Осигуряване на финансови средства (6194316 лв) за завършване на обект: "Изпълнение за завършване на обект "Изпълнение на строеж, част от общинска спортна инфраструктура - стадион "Христо Ботев" - гр. Пловдив, във връзка с решение No 13, взето с протокол No 5 от 09.02.2023 г. на Общински съвет - Пловдив и решение No 301, взето с протокол No 16 от 27.10.2021 г. на Общински съвет- Пловдив=

Под номер 19 е: Сключване на споразумение за ползване на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Източен“, бул. „Източен‘ No10, представляващ Стадион „Христо Ботев“, намиращ се на територията на поземлен имот с идентификатор 56784.528.585 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост No3416/26.06.2019 г.

Под номер 20 е: Сключване на споразумение за ползване на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия“, парк „Лаута“, представляващ Спортен комплекс „Локомотив“, актуван с акт за публична общинска собственост No2731/15.12.2021 г. на район „Тракия“, Община Пловдив=