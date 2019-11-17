Трета Югозападна лига, 15 кръг:
- 17.11.2019 | 08:43
- Димитър Комсийски
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Вихрен - Перун 3:2
Банско - Пирин 2:0
Марек - Спортист 2:3
Р.спортист - Надежда 1:4
Ботев - Балкан 3:2
Сл. герой- Беласица 2:0
Миньор - Септември 0:3
Кюстендил - Оборище 1:3
Класиране:
1. Миньор(Пк) 14 10 3 1 29:5 33
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2. Септември 14 9 5 0 26:11 32
3. Вихрен 15 10 2 3 25:12 32
4. Спортист 14 9 1 4 25:18 28
5. Оборище 15 8 4 3 22:7 28
6. Кюстендил 14 8 1 5 21:14 25
7. Беласица 14 6 4 4 19:16 22
8. Сл. герой 14 6 3 5 21:17 21
9. Банско 14 6 2 6 20:14 20
10. Надежда 14 5 2 7 26:28 17
11. Чавдар 14 4 4 6 22:21 16
12. Балкан 14 4 3 7 15:22 15
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13. Ботев 14 3 3 8 8:22 12
14. Пирин(Рз) 14 2 4 8 9:20 10
15. Марек 14 2 3 9 16:36 9
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16. Р. спортист 14 1 5 8 9:26 8
17. Перун 14 2 1 11 8:32 7