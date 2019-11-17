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Трета Югозападна лига, 15 кръг:

  • 17.11.2019 | 08:43
    • https://marica.bg/sport/futbol/treta-yugozapadna-liga-15-krag Marica.bg
  • Димитър Комсийски
  • 75 прегледа
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Вихрен  - Перун           3:2 
Банско  - Пирин           2:0 
Марек  - Спортист        2:3 
Р.спортист - Надежда   1:4 
Ботев  - Балкан              3:2 
Сл. герой- Беласица      2:0 
Миньор - Септември     0:3 
Кюстендил - Оборище   1:3 

                           
             Класиране:

                             
 1. Миньор(Пк)      14   10   3   1   29:5    33    
------------------------------------------------
 2. Септември         14    9   5   0   26:11   32     
 3. Вихрен               15   10   2   3   25:12   32    
 4. Спортист            14    9   1   4   25:18   28    
 5. Оборище            15    8   4   3   22:7    28     
 6. Кюстендил          14    8   1   5   21:14   25 
 7. Беласица             14    6   4   4   19:16   22    
 8. Сл. герой             14    6   3   5   21:17   21    
 9. Банско                 14    6   2   6   20:14   20    
10. Надежда             14    5   2   7   26:28   17    
11. Чавдар                14    4   4   6   22:21   16    
12. Балкан                 14    4   3   7   15:22   15    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------
13. Ботев                   14    3   3   8    8:22   12    
14. Пирин(Рз)            14    2   4   8    9:20   10    
15. Марек                  14    2   3   9   16:36    9    
--------------------------------------------------
16. Р. спортист           14    1   5   8    9:26    8    
17. Перун                   14    2   1  11    8:32    7 

Пазарджик футбол Трета лига

Димитър Комсийски

Редактор-репортер екип "Спорт"

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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