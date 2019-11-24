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Трета ЮФЛ, 16 кръг, резултати:

  • 24.11.2019 | 09:50
  • 24.11.2019 | 10:09
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/treta-yufl-16-krag-rezultati Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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Септември - Кюстендил    2:0 
Беласица - Миньор(Пк)     0:1 
Балкан - Сл. герой              0:1
Надежда - Ботев                 0:2 
Спортист - Р. спортист       2:0 
Пирин - Марек                   0:1 
Перун - Банско                   1:3 
Чавдар - Вихрен                 1:1 

Оборище почива

                          
          Класиране:
                                   

 1.Миньор           15   11   3   1   30:5    36    
-----------------------------------------------
 2.Септември       15   10   5   0   28:11   35    
 3.Вихрен              16   10   3   3   26:13   33    
 4.Спортист          15   10   1   4   27:18   31    
 5.Оборище         15    8   4   3   22:7      28    
 6.Кюстендил       15    8   1   6   21:16    25 
 7.Сл. герой          15    7   3   5   22:17   24    
 8.Банско              15    7   2   6   23:15   23    
 9.Беласица          15    6   4   5   19:17   22    
10.Чавдар             15    4   5   6   23:22   17    
11.Надежда          15    5   2   8   26:30   17    
12.Ботев               15    4   3   8   10:22   15    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------
13.Балкан             15    4   3   8   15:23   15    
14.Марек             15    3   3   9   17:36   12    
15.Пирин             15    2   4   9    9:21   10    
-----------------------------------------------
16.Р. спортист      15    1   5   9    9:28     8    
17.Перун              15    2   1  12    9:35    7

 

Пазарджик футбол Трета лига резултати

Димитър Комсийски

Редактор-репортер екип "Спорт"

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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