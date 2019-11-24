Трета ЮФЛ, 16 кръг, резултати:
- 24.11.2019 | 09:50
- 24.11.2019 | 10:09
- Димитър Комсийски
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Септември - Кюстендил 2:0
Беласица - Миньор(Пк) 0:1
Балкан - Сл. герой 0:1
Надежда - Ботев 0:2
Спортист - Р. спортист 2:0
Пирин - Марек 0:1
Перун - Банско 1:3
Чавдар - Вихрен 1:1
Оборище почива
Класиране:
1.Миньор 15 11 3 1 30:5 36
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2.Септември 15 10 5 0 28:11 35
3.Вихрен 16 10 3 3 26:13 33
4.Спортист 15 10 1 4 27:18 31
5.Оборище 15 8 4 3 22:7 28
6.Кюстендил 15 8 1 6 21:16 25
7.Сл. герой 15 7 3 5 22:17 24
8.Банско 15 7 2 6 23:15 23
9.Беласица 15 6 4 5 19:17 22
10.Чавдар 15 4 5 6 23:22 17
11.Надежда 15 5 2 8 26:30 17
12.Ботев 15 4 3 8 10:22 15
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13.Балкан 15 4 3 8 15:23 15
14.Марек 15 3 3 9 17:36 12
15.Пирин 15 2 4 9 9:21 10
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16.Р. спортист 15 1 5 9 9:28 8
17.Перун 15 2 1 12 9:35 7
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