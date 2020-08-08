Трета лига, Югоизточна група, 1 кръг, резултати ВИДЕО
- 08.08.2020 | 20:21
- 08.08.2020 | 20:46
- Юлиян Ангелов
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Марица картотекира 25, Марчев и Щерев - не
8 август 2020 г., събота, 18:00 ч / I кръг:
Карнобат (Карнобат) - Левски (Карлово) 1:3 *
Димитровград 1947 - Сокол (Марково) 1:2 *
Загорец - Извор (Горски извор) 1:0 *
Спартак 1947 (Пловдив) - Гигант (Съединение) 1:4
Розова долина (Казанлък) - Атлетик (Куклен) 1:2 *
Несебър (Несебър) - Хасково (Хасково) 0:0
Марица 1921 (Пловдив) - ФК Ямбол 1915 2:0 *
8 август 2020 г., събота, 19:00 ч / I кръг:
Верея - Борислав 2009 (Първомай) -
9 август 2020 г., неделя, 18:00 ч / I кръг:
Родопа Смолян - Черноморец 1919 (Бургас)
Мачовете маркирани със * могат да се гледат като кликнете върху тях.
Класиране
1. Гигант (Съединение) 1 1 0 0 4:1 3
2. Левски (Карлово) 1 1 0 0 3:1 3
3. Марица 1921 (Пловдив) 1 1 0 0 2:0 3
4. Атлетик (Куклен) 1 1 0 0 2:1 3
. Сокол (Марково) 1 1 0 0 2:1 3
6. Загорец (Нова Загора) 1 1 0 0 1:0 3
7. Несебър (Несебър) 1 0 1 0 0:0 1
- Хасково (Хасково) 1 0 1 0 0:0 1
9. Борислав (Първомай) 0 0 0 0 0:0 0
. Верея (Стара Загора) 0 0 0 0 0:0 0
. Родопа Смолян (Смолян) 0 0 0 0 0:0 0
. Черноморец 1919 (Бургас) 0 0 0 0 0:0 0
13. Димитровград 1 0 0 1 1:2 0
. Розова долина 1 0 0 1 1:2 0
15. Извор 1 0 0 1 0:1 0
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16. Карнобат 1 0 0 1 1:3 0
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17. ФК Ямбол 1 0 0 1 0:2 0
18. Спартак Пловдив 1 0 0 1 1:4 0
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