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Трета лига, Югоизточна група, 1 кръг, резултати ВИДЕО

  • 08.08.2020 | 20:21
  • 08.08.2020 | 20:46
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/treta-liga-yugoiztochna-grupa-1-krag-rezultati-video Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 170 прегледа
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8 август 2020 г., събота, 18:00 ч / I кръг:
Карнобат (Карнобат) - Левски (Карлово)                1:3 *
Димитровград 1947 - Сокол (Марково)                      1:2  *
Загорец - Извор (Горски извор)                                  1:0 *
Спартак 1947 (Пловдив) - Гигант (Съединение)    1:4
Розова долина (Казанлък) - Атлетик (Куклен)            1:2 *
Несебър (Несебър) - Хасково (Хасково)                      0:0 
Марица 1921 (Пловдив) - ФК Ямбол 1915            2:0 *
8 август 2020 г., събота, 19:00 ч / I кръг:
Верея  - Борислав 2009 (Първомай)            -  
9 август 2020 г., неделя, 18:00 ч / I кръг:
Родопа Смолян - Черноморец 1919 (Бургас)       

Мачовете маркирани със * могат да се гледат като кликнете върху тях.  

                           Класиране
1. Гигант (Съединение)               1    1   0   0    4:1     3       
2. Левски (Карлово)                     1    1   0   0    3:1     3       
3. Марица 1921 (Пловдив)          1    1   0   0    2:0     3       
4. Атлетик (Куклен)                      1    1   0   0    2:1     3       
 . Сокол (Марково)                       1    1   0   0    2:1     3       
6. Загорец (Нова Загора)             1    1   0   0    1:0     3       
7. Несебър (Несебър)                   1    0   1   0    0:0     1   
  - Хасково (Хасково)                    1    0   1   0    0:0     1
 9. Борислав (Първомай)              0    0   0   0    0:0     0       
  . Верея (Стара Загора)                 0    0   0   0    0:0     0   
  . Родопа Смолян (Смолян)          0    0   0   0    0:0     0       
  . Черноморец 1919 (Бургас)       0    0   0   0    0:0     0       
13. Димитровград                         1    0   0   1    1:2     0       
  . Розова долина                           1    0   0   1    1:2     0       
15. Извор                                       1    0   0   1    0:1     0       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. Карнобат                                  1    0   0   1    1:3     0       
-----------------------------------------------------
17. ФК Ямбол                                 1    0   0   1    0:2     0       
18. Спартак Пловдив                    1    0   0   1    1:4     0

марица пловдив спартак трета лига футбол
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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