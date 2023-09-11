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Траур на Лаута: Почина голям фен на Локо

  • 16:55, 11.09.2023
  • 17:40, 11.09.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/traur-na-lauta-pochina-golqm-fen-na-loko Marica.bg
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Скръбна вест попари днес черно-бялата общност. Без време си отиде един от големите фенове на Локомотив. От най-старият фенклуб в България съобщиха, че е починал известния привърженик Милен Воща.

"Скъпи локомотивци,
С прискърбие Ви съобщаваме, че ни напусна едно голямо черно-бяло сърце - Милен Воща!
Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките!
Завинаги един от нас!
Почивай в мир", написаха от Фенклуб Локомотив Пловдив.

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Локо Пловдив Фенклуб Локомотив Пловдив Милен Воща футбол
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1 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
blogXX

blogXX

11.09.2023 | 21:21

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