Траур на Лаута: Почина голям фен на Локо

Скръбна вест попари днес черно-бялата общност. Без време си отиде един от големите фенове на Локомотив. От най-старият фенклуб в България съобщиха, че е починал известния привърженик Милен Воща.

"Скъпи локомотивци,

С прискърбие Ви съобщаваме, че ни напусна едно голямо черно-бяло сърце - Милен Воща!

Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките!

Завинаги един от нас!

Почивай в мир", написаха от Фенклуб Локомотив Пловдив.