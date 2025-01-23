Тотнъм спечели много важна победа с 3:2 над Хофенхайм в мач от седмия кръг на Лига Европа. Точни за “шпорите” бяха Джеймс Мадисън (3’) и Хюн-Мин Сон (22’, 77’), а за домакините Антон Щах (68’) и Давид Мокуа (88’).

РЕЗУЛТАТИ

АЗ Алкмаар – Рома 1:0

1:0 Трой Парът 80'

FT Бодьо/Глимт – Макаби Тел Авив 3:1

0:1 Дор Перец 12'

1:1 Каспар Хьог 39'

2:1 Хокон Евиен 62'

3:1 Каспар Хьог 65' (дуз)

FT Карабах – ФКСБ 2:3

1:0 Леандро Андраде 2'

1:1 Адриан Шут 7'

2:1 Джойским Дауа 41' (авт)

2:2 Давид Микулеску 45+4'

2:3 Адриан Шут 73'

FT Малмьо ФФ – Твенте 1:3

0:1 Сем Стайн 28' (дуз)

1:1 Ласе Йонсен 32'

1:2 Рики ван Волфсвинкел 61' (дуз)

1:3 Густаф Лагербиелке 64'

FT Пилзен – Андерлехт 2:0

1:0 Лукаш Черв 3'

2:0 Аду Куабена 45'

FT Порто – Олимпиакос 0:1

0:1 Аюб Ел Кааби 79'

FT Фенербахче – Лион 0:0

FT Хофенхайм – Тотнъм 2:3

0:1 Джеймс Мадисън 4'

0:2 Хюн-Мин Сон 22'

1:2 Антон Щах 68'

1:3 Хюн-Мин Сон 77'

2:3 Давид Нтусу 88'

FT Лудогорец – Мидтиланд 0:2

0:1 Дарио Осорио 18'

0:2 Валдемар Бисков 90+6'

FT Манчестър Юнайтед – Рейнджърс 2:1

1:0 Джак Бътланд 53' (авт)

1:1 Сириел Десерс 88'

2:1 Бруно Фернандеш 90+3'

FT ПАОК – Славия Прага 2:0

1:0 Щефан Шваб 26'

2:0 Янис Константелиас 56'

FT Роял Юнион СЖ – Брага 2:1

0:1 Амине Ел Уазани 16'

1:1 Франьо Иванович 50'

2:1 Франьо Иванович 74'

FT РФС – Аякс 1:0

1:0 Адам Мархиев 79'

FT Айнтрахт Франкфурт – Ференцварош 2:0

1:0 Джан Узун 49'

2:0 Юго Екитик 59'

FT Елфсборг – Ница 1:0

1:0 Густав Хенриксон 62'

FT Лацио – Реал Сосиедад 3:1

1:0 Марио Фуентес 5'

2:0 Матия Дзакани 32'

3:0 Валентин Кастеянос 34'

3:1 Андер Баренечеа 83'