Тотнъм удари Хофе с 3:2! Всички резултати и голмайстори от Лига Европа
- 23:21, 23.01.2025
- 00:35, 24.01.2025
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Тотнъм спечели много важна победа с 3:2 над Хофенхайм в мач от седмия кръг на Лига Европа. Точни за “шпорите” бяха Джеймс Мадисън (3’) и Хюн-Мин Сон (22’, 77’), а за домакините Антон Щах (68’) и Давид Мокуа (88’).
РЕЗУЛТАТИ
АЗ Алкмаар – Рома 1:0
1:0 Трой Парът 80'
FT Бодьо/Глимт – Макаби Тел Авив 3:1
0:1 Дор Перец 12'
1:1 Каспар Хьог 39'
2:1 Хокон Евиен 62'
3:1 Каспар Хьог 65' (дуз)
FT Карабах – ФКСБ 2:3
1:0 Леандро Андраде 2'
1:1 Адриан Шут 7'
2:1 Джойским Дауа 41' (авт)
2:2 Давид Микулеску 45+4'
2:3 Адриан Шут 73'
FT Малмьо ФФ – Твенте 1:3
0:1 Сем Стайн 28' (дуз)
1:1 Ласе Йонсен 32'
1:2 Рики ван Волфсвинкел 61' (дуз)
1:3 Густаф Лагербиелке 64'
FT Пилзен – Андерлехт 2:0
1:0 Лукаш Черв 3'
2:0 Аду Куабена 45'
FT Порто – Олимпиакос 0:1
0:1 Аюб Ел Кааби 79'
FT Фенербахче – Лион 0:0
FT Хофенхайм – Тотнъм 2:3
0:1 Джеймс Мадисън 4'
0:2 Хюн-Мин Сон 22'
1:2 Антон Щах 68'
1:3 Хюн-Мин Сон 77'
2:3 Давид Нтусу 88'
FT Лудогорец – Мидтиланд 0:2
0:1 Дарио Осорио 18'
0:2 Валдемар Бисков 90+6'
FT Манчестър Юнайтед – Рейнджърс 2:1
1:0 Джак Бътланд 53' (авт)
1:1 Сириел Десерс 88'
2:1 Бруно Фернандеш 90+3'
FT ПАОК – Славия Прага 2:0
1:0 Щефан Шваб 26'
2:0 Янис Константелиас 56'
FT Роял Юнион СЖ – Брага 2:1
0:1 Амине Ел Уазани 16'
1:1 Франьо Иванович 50'
2:1 Франьо Иванович 74'
FT РФС – Аякс 1:0
1:0 Адам Мархиев 79'
FT Айнтрахт Франкфурт – Ференцварош 2:0
1:0 Джан Узун 49'
2:0 Юго Екитик 59'
FT Елфсборг – Ница 1:0
1:0 Густав Хенриксон 62'
FT Лацио – Реал Сосиедад 3:1
1:0 Марио Фуентес 5'
2:0 Матия Дзакани 32'
3:0 Валентин Кастеянос 34'
3:1 Андер Баренечеа 83'