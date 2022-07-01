Тодор Неделев и още 19 от А група оценени на над 1 милион евро
- 11:37, 01.07.2022
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Седмица преди началото на новия шампионат в efbet Лига двама българи са оценявани най-високо като парична стойност в родното първенство според специализираната платформа за трансфери transfermarkt.
Кирил Десподов и Антон Недялков са най-скъпите футболисти в надпреварата към момента. Крилото е оценяван на 3 500 000 евро, докато бранителят е с цена 2 700 000 евро. Трети в класацията е друг футболист на “орлите” - Бърнард Текпетей - 2 500 000. Първият футболист от отбор различен от Лудогорец е Жорди Кайседо от ЦСКА - София, който е оценяван на 2 000 000.
Общо 20 пък са футболистите, които са оценени над един милион евро, като от тях седмина са българи - Десподов, Недялков, Доминик Янков, Ивайло Чочев, Тодор Неделев, Георги Миланов и Даниел Наумов, разкрива Спортал.
През миналия сезон най-скъп бе тогавашният халф на Ботев (Пловдив) - Маркиньос, който по време на престоя си при “канарчетата” бе оценяван на 3 800 000.
Ето топ 20 на най-скъпите футболисти в efbet Лига:
1. Кирил Десподов (Лудогорец) - 3.5m евро
2. Антон Недялков (Лудогорец) - 2.7
3. Бърнард Текпетей (Лудогорец) - 2.5
4. Пиерос Сотириу (Лудогорец) - 2.2
5. Жорди Кайседо (ЦСКА - София) - 2
- Алекс Сантана (Лудогорец) - 2
- Каули (Лудогорец) - 2
8. Доминик Янков (Лудогорец) - 1.5
- Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) - 1.5
- Симон Слуга (Лудогорец) - 1.5
11. Клод Гонсалвеш (Лудогорец) - 1.3
- Тодор Неделев (Ботев Пловдив) - 1.3
- Юрген Матей (ЦСКА - София) - 1.3
- Георги Миланов (Левски) - 1.3
15. Серджио Падт (Лудогорец) - 1.2
16. Шоу (Лудогорец) - 1.1
- Оливие Вердон (Лудогорец) - 1.1
18. Матиас Тисера (Лудогорец) - 1
- Даниел Наумов (ЦСКА 1948) - 1
- Игор Пластун (Лудогорец) - 1
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