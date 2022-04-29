Ти да видиш! Президентът с любопитен дар в Испания 20:13, 29.04.2022 https://www.marica.bg/sport/futbol/ti-da-vidish-prezidentat-s-lyubopiten-dar-v-ispaniq Marica.bg Marica.bg 178 0 Принтирай Президентът на Република България Румен Радев днес е посетил стадион Сантиаго Бернабеу и е провел среща с президента на Реал Мадрид Флорентино Перез. Българският държавен глава е получил като подарък фланелка на тима с неговите имена. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Радев ще лети с изтребител, гостува на Реал Мадрид 07:2029.04.2022 Ман Сити надви Реал в луд мач, изходът ще се реши в Мадрид ВИДЕО 23:5326.04.2022