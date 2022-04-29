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Ти да видиш! Президентът с любопитен дар в Испания

  • 20:13, 29.04.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/ti-da-vidish-prezidentat-s-lyubopiten-dar-v-ispaniq Marica.bg
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Президентът на Република България Румен Радев днес е посетил стадион Сантиаго Бернабеу и е провел среща с президента на Реал Мадрид Флорентино Перез.

Българският държавен глава е получил като подарък фланелка на тима с неговите имена. 

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Румен Радев Реал Мадрид фланелка кралски клуб
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