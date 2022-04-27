Тъмничар свири на Локо в Бистрица, пратиха Малък Кънчо на Левски - Ботев
- 10:59, 27.04.2022
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Съдийски назначения 28-ми кръг Първа лига
30 април 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Тодоров Петров
30 април 2022 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Кольо Димитров Данев
1 май 2022 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Атанас Петров Бозев
Съдийски назначения 29-ти кръг Първа лига
29 април 2022 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Мустафа Севди Шефкет
СН: Георги Генов Нарлев
29 април 2022 г., петък, 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Георги Спасов Славов
2 май 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Константин Делов Писков
2 май 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Царско село 2015
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Ичко Лозев Лозев
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