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Тъмничар свири на Локо в Бистрица, пратиха Малък Кънчо на Левски - Ботев

  • 10:59, 27.04.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/tamnichar-sviri-na-loko-v-bistrica-pratiha-malak-kancho-na-levski-botev Marica.bg
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Съдийски назначения 28-ми кръг Първа лига

30 април 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев АД

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов

СН:    Николай Тодоров Петров     

30 април 2022 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Драгомир Руменов Милев

СН:    Кольо Димитров Данев     

1 май 2022 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов

СН:    Атанас Петров Бозев     

 Съдийски назначения 29-ти кръг Първа лига

29 април 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Светослав Колев Енчев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Йото Валентинов Гарабедов    АВАР:    Мустафа Севди Шефкет

СН:    Георги Генов Нарлев     

29 април 2022 г., петък, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов

СН:    Георги Спасов Славов     

2 май 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев

СН:    Константин Делов Писков     

2 май 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Царско село 2015

ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Ичко Лозев Лозев     

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