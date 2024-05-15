Надзирателят в бургаския затвор Валентин Железов ще свири битката за четвъртото място в А група между Локомотив Пловдив и Левски. Черно-белите приемат сините в събота от 20.15 часа на Лаута, а на роденият в Айтос арбитър ще помагат Станимир Илков и Васил Шавов. На ВАР ще бъде Станимир Тренчев.

Всички съдийски назначения за 33-ия кръг:

17 май 2024 г., петък, 15:15 ч.

Пирин (Благоевград) - Етър (Велико Търново)

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ти: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



17 май 2024 г., петък, 17:45 ч.

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Константин Делов Писков



17 май 2024 г., петък, 20:15 ч.

Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Антон Симеонов Генов



18 май 2024 г., събота, 17:45 ч.

ЦСКА - Крумовград

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ти: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Йордан Веселинов Гулев



18 май 2024 г., събота, 20:15 ч.

Локомотив (Пловдив) - Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ти: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Иван Захариев Вълчев



19 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.

Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ти: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивелин Венциславов Занев

СН: Димитър Панайотов Костов



Ивайло Стоянов ще бъде главен рефер на срещата между Монтана и Септември от 33-ия кръг на футболната Втора лига.

Всички съдийски наряди:

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

Спортист (Своге) - Черноморец (Бургас)

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ти: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Владимиров Игнатов



18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - Бдин (Видин)

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ти: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Стефан Спасов Иванов



18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич)

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ти: Георги Петров Стоянов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

Лудогорец II - Спартак (Варна)

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ти: Тодор Недялков Киров

СН: Камен Михайлов Алексиев



18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

Литекс (Ловеч) - Марица (Пловдив)

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ти: Вилиян Весков Видинов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

Черноморец (Балчик) - Дунав (Русе)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ти: Антонио Тодоров Антов

СН: Борис Димитров Борисов



20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

Янтра (Габрово) - Марек (Дупница)

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Стоян Христов Денев



20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

Струмска слава (Радомир) - Добруджа (Добрич)

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ти: Светослав Иванов Лазаров

СН: Антон Янков Терзиев



20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

Монтана - Септември (София)

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ти: Иван Стефанов Иванов

СН: Цветан Георгиев Георгиев