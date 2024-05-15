Тъмничар от Айтос свири битката за четвъртото място Локо - Левски
- 09:56, 15.05.2024
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Надзирателят в бургаския затвор Валентин Железов ще свири битката за четвъртото място в А група между Локомотив Пловдив и Левски. Черно-белите приемат сините в събота от 20.15 часа на Лаута, а на роденият в Айтос арбитър ще помагат Станимир Илков и Васил Шавов. На ВАР ще бъде Станимир Тренчев.
Всички съдийски назначения за 33-ия кръг:
17 май 2024 г., петък, 15:15 ч.
Пирин (Благоевград) - Етър (Велико Търново)
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
17 май 2024 г., петък, 17:45 ч.
Локомотив (София) - Ботев (Враца)
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Константин Делов Писков
17 май 2024 г., петък, 20:15 ч.
Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Антон Симеонов Генов
18 май 2024 г., събота, 17:45 ч.
ЦСКА - Крумовград
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ти: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Йордан Веселинов Гулев
18 май 2024 г., събота, 20:15 ч.
Локомотив (Пловдив) - Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Иван Захариев Вълчев
19 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивелин Венциславов Занев
СН: Димитър Панайотов Костов
Ивайло Стоянов ще бъде главен рефер на срещата между Монтана и Септември от 33-ия кръг на футболната Втора лига.
Всички съдийски наряди:
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Спортист (Своге) - Черноморец (Бургас)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ти: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Владимиров Игнатов
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - Бдин (Видин)
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Стефан Спасов Иванов
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич)
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Георги Петров Стоянов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Лудогорец II - Спартак (Варна)
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ти: Тодор Недялков Киров
СН: Камен Михайлов Алексиев
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Литекс (Ловеч) - Марица (Пловдив)
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ти: Вилиян Весков Видинов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Черноморец (Балчик) - Дунав (Русе)
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ти: Антонио Тодоров Антов
СН: Борис Димитров Борисов
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
Янтра (Габрово) - Марек (Дупница)
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Стоян Христов Денев
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
Струмска слава (Радомир) - Добруджа (Добрич)
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ти: Светослав Иванов Лазаров
СН: Антон Янков Терзиев
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
Монтана - Септември (София)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Цветан Георгиев Георгиев