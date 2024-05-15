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Тъмничар от Айтос свири битката за четвъртото място Локо - Левски

  • 09:56, 15.05.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/tamnichar-ot-aytos-sviri-bitkata-za-chetvartoto-mqsto-loko-levski Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Надзирателят в бургаския затвор Валентин Железов ще свири битката за четвъртото място в А група между Локомотив Пловдив и Левски. Черно-белите приемат сините в събота от 20.15 часа на Лаута, а на роденият в Айтос арбитър ще помагат Станимир Илков и Васил Шавов. На ВАР ще бъде Станимир Тренчев.

Всички съдийски назначения за 33-ия кръг:

17 май 2024 г., петък, 15:15 ч.
Пирин (Благоевград) - Етър (Велико Търново)
ГС: Красен Иванов Георгиев    АС1: Диян Христов Вълков    АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров    ВАР: Васил Петров Минев    АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
 
17 май 2024 г., петък, 17:45 ч.
Локомотив (София) - Ботев (Враца)
ГС: Никола Антонов Попов    АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР: Ивайло Красимиров Ненков    АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Константин Делов Писков
 
17 май 2024 г., петък, 20:15 ч.
Хебър (Пазарджик) - Берое  (Стара Загора)
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ти:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
18 май 2024 г., събота, 17:45 ч.
ЦСКА - Крумовград
ГС: Иво Венциславов Андреев    АС1: Мирослав Максимов Иванов    АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ти: Любомир Николаев Вушовски    ВАР: Георги Юлиянов Иванов    АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Йордан Веселинов Гулев
 
18 май 2024 г., събота, 20:15 ч.
Локомотив (Пловдив) - Левски
ГС: Валентин Станчев Железов    АС1: Станимир Илков Илков    АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Кристиян Николов Колев    ВАР: Станимир Лозанов Тренчев    АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Иван Захариев Вълчев
 
19 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)
ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1: Георги Валентинов Стамболджиев    АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Мартин Иванов Марков    ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР: Ивелин Венциславов Занев
СН: Димитър Панайотов Костов


Ивайло Стоянов ще бъде главен рефер на срещата между Монтана и Септември от 33-ия кръг на футболната Втора лига.

Всички съдийски наряди:

18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Спортист (Своге) - Черноморец (Бургас)
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ти:    Михаел Петков Павлов                
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - Бдин (Видин)
ГС:    Кристина Георгиева Георгиева    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ти:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич)
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ти:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Лудогорец II - Спартак (Варна)
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ти:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Литекс (Ловеч) - Марица (Пловдив)
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Марин Иванов Бонев    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ти:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
18 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Черноморец (Балчик) - Дунав (Русе)
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Димитър Валентинов Мекушин    АС2:    Васил Ангелов Байрактарски
4-ти:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
Янтра (Габрово) - Марек (Дупница)
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ти:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Стоян Христов Денев     
 
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
Струмска слава (Радомир) - Добруджа (Добрич)
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ти:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
20 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
Монтана  - Септември (София)
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Венелин Павлов Иванов
4-ти:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев 

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Локо Пловдив Левски Валентин Железов ЦСКА
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