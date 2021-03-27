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Световни квалификации - резултати и голмайстори

  • 27.03.2021 | 23:54
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/svetovni-kvalifikacii-rezultati-i-golmaystori Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 183 прегледа
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Световни квалификации, 2 кръг:

ЧЕРНА ГОРА - ГИБРАЛТАР 4:1
1:0 - Бечирай (25) 
1:1 - Стиче (30-д)
2:1 - Шимич (43)
3:1 - Томашевич (52)
4:1 - Йоветич (80)

РУСИЯ - СЛОВЕНИЯ 2:1
1:0 - Дзюба (26)
2:0 - Дзюба (35)
2:1 - Иличич (36)

БЕЛАРУС - ЕСТОНИЯ 4:2
0:1 - Аниер (31)
1:1 - Лисакович (45-д)
1:2 - Аниер (55)
2:2 - Кендиш (64)
3:2 - Савицки (81)
4:2 - Лисакович (84)

НОРВЕГИЯ - ТУРЦИЯ 0:3
0:1 - Туфан (4)
0:2 - Союнджу (28)
0:3 - Туфан (59)

ХЪРВАТИЯ - КИПЪР 1:0
1:0 - Пашалич (40)

НИДЕРЛАНДИЯ - ЛАТВИЯ 2:0
1:0 - Берхуис (32)
2:0 - Де Йонг (69)

СЪРБИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 2:2
0:1 - Жота (11)
0:2 - Жота (37)
1:2 - Перейра (46-авт.)
2:2 - Костич (60)

ЧЕХИЯ - БЕЛГИЯ 1:1
1:0 - Провод (50)
1:1 - Лукаку (60)

СЛОВАКИЯ - МАЛТА 2:2
0:1 - Гамбин (16)
0:2 - Сатариано (20)
1:2 - Стрелец (49)
2:2 - Шкриняр (53)

ИРЛАНДИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ 0:1
0:1 - Родригес (85)

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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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