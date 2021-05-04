Сватбата свири на Локо в Разград, Ел Хатиб на Ботев - Левски в Коматево
- 04.05.2021 | 10:36
- Дончо Донев
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Сватбар №1 в съдийската гилдия Ивайло Стоянов ще свири при гостуването на Локомотив срещу Лудогорец в събота от 17.45 часа. При успех разградчани ще празнуват 10-ата поредна шампионска титла. Пред екраните като ВАР за аванти към домакините ще следят Драгомир Драганов и Христо Хаджийски.
Новобранецът Васимир Ел Хатиб ще раздава правосъдие в домакинския мач на Ботев срещу Левски в неделя от 20.45 чака в Коматево.
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Do BFS04.05.2021 | 11:04
Kakav e toq El Hamid? Na maika my y gazo deba I reznqka. I na Ahmed Qshar na maika v gazo.