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Сватбата свири на Локо в Разград, Ел Хатиб на Ботев - Левски в Коматево

  • 04.05.2021 | 10:36
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/svatbata-sviri-na-loko-v-razgrad-el-hatib-na-botev-levski-v-komatevo Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 156 прегледа
  • 1 коментара
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Сватбар №1 в съдийската гилдия Ивайло Стоянов ще свири при гостуването на Локомотив срещу Лудогорец в събота от 17.45 часа. При успех разградчани ще празнуват 10-ата поредна шампионска титла. Пред екраните като ВАР за аванти към домакините ще следят Драгомир Драганов и Христо Хаджийски.

Новобранецът Васимир Ел Хатиб ще раздава правосъдие в домакинския мач на Ботев срещу Левски в неделя от 20.45 чака в Коматево.

Съдийски назначения 28-ми кръг Първа лига

6 Май 2021 г. Четвъртък 17:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Етър
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                

СН:    Йордан Динков Сталев     

 6, Май 2021 г. Четвъртък 19:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

7 Май 2021 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Берое - ФК Арда

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Йордан Петров Петров

СН:    Кирил Петков Йорданов     

7 Май 2021 г. Петък 20:00 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мартин Емилов Венев

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

8 Май 2021 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски

СН:    Георги Спасов Славов     

9 Май 2021 г. Неделя 18:30 ч.

ПФК Черно море - ФК Царско село 2015

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров                

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

9 Май 2021 г. Неделя 20:45 ч.

ПФК Ботев - ПФК Левски

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

Локо Ботев Сватбата Ел Хатиб
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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Коментари (1)

Do BFS

Do BFS

04.05.2021 | 11:04

Kakav e toq El Hamid? Na maika my y gazo deba I reznqka. I na Ahmed Qshar na maika v gazo.

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Коментари

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