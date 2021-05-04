Сватбар №1 в съдийската гилдия Ивайло Стоянов ще свири при гостуването на Локомотив срещу Лудогорец в събота от 17.45 часа. При успех разградчани ще празнуват 10-ата поредна шампионска титла. Пред екраните като ВАР за аванти към домакините ще следят Драгомир Драганов и Христо Хаджийски.

Новобранецът Васимир Ел Хатиб ще раздава правосъдие в домакинския мач на Ботев срещу Левски в неделя от 20.45 чака в Коматево.

Съдийски назначения 28-ми кръг Първа лига

6 Май 2021 г. Четвъртък 17:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Етър

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Йордан Динков Сталев

6, Май 2021 г. Четвъртък 19:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Костадин Ангелов Гергинов

7 Май 2021 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Берое - ФК Арда

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Кирил Петков Йорданов

7 Май 2021 г. Петък 20:00 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Йордан Костадинов Иванов

8 Май 2021 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Георги Спасов Славов

9 Май 2021 г. Неделя 18:30 ч.

ПФК Черно море - ФК Царско село 2015

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Ахмед Яшар Ахмед

9 Май 2021 г. Неделя 20:45 ч.

ПФК Ботев - ПФК Левски

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Костадин Георгиев Стоичков