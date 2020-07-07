Сватбата свири Локо Пд - ЦСКА в четвъртък

Ивайло Стоянов ще е главен рефер на двубоят между Локомотив Пловдив и ЦСКА в предпоследния кръг от плейофите на първата шестица в Първа лига. Мачът е в четвъртък на ст. "Лаута" в Пловдив от 20:30 часа.

Помощници на Стоянов ще са Мирослав Иванов и Петър Джугански. Четвърти съдия е Георги Николов. Това бе единствения двубой, който все още нямаше наряд.

Ето и останалите съдийски назначения за мачовете днес и утре.

7 Юли 2020 г. Вторник 18:00 ч. ПФК Черно море - ФК Арда (ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов, 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов, СН: Йордан Динков Сталев)

7 Юли 2020 г. Вторник 21:00 ч. ПФК Ботев - ФК Етър (ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Мартин Руменов Ангелов, 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев, СН: Радан Василев Мирянов)

8 Юли 2020 г. Сряда 18:30 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски (ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов, 4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов, СН: Георги Генов Нарлев)

8 Юли 2020 г. Сряда 21:15 ч. ПФК Берое - ПФК Славия 1913 (ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков, 4-ТИ: Димо Стоянов Димов, СН: Георги Крумов Виделов)

9 Юли 2020 г. Четвъртък 20:30 ч. ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София (ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански, 4-ТИ: Георги Николов Николов, СН: Мартин Живков Богдев)