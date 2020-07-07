Следвайте ни
Пловдив 32°
Подай сигнал Профил

Сватбата свири Локо Пд - ЦСКА в четвъртък

  • 07.07.2020 | 15:39
  • 07.07.2020 | 15:51
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/svatbata-sviri-loko-pd-cska Marica.bg
  • Marica.bg
  • 86 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

Ивайло Стоянов ще е главен рефер на двубоят между Локомотив Пловдив и ЦСКА в предпоследния кръг от плейофите на първата шестица в Първа лига. Мачът е в четвъртък на ст. "Лаута" в Пловдив от 20:30 часа.

Помощници на Стоянов ще са Мирослав Иванов и Петър Джугански. Четвърти съдия е Георги Николов. Това бе единствения двубой, който все още нямаше наряд.

Ето и останалите съдийски назначения за мачовете днес и утре.

7 Юли 2020 г. Вторник 18:00 ч. ПФК Черно море - ФК Арда (ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов, 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов, СН: Йордан Динков Сталев)

7 Юли 2020 г. Вторник 21:00 ч. ПФК Ботев - ФК Етър (ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Мартин Руменов Ангелов, 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев, СН: Радан Василев Мирянов) 

8 Юли 2020 г. Сряда 18:30 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски (ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов, 4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов, СН: Георги Генов Нарлев)

8 Юли 2020 г. Сряда 21:15 ч. ПФК Берое - ПФК Славия 1913 (ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков, 4-ТИ: Димо Стоянов Димов, СН: Георги Крумов Виделов) 

 9 Юли 2020 г. Четвъртък 20:30 ч. ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София (ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански, 4-ТИ: Георги Николов Николов, СН: Мартин Живков Богдев)

локомотив пловдив цска лаута футбол първа лига
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Остана ли ви отпуск за ваканция през лятото?

Резултати