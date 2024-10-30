Съдийската комисия към БФС сътвори поредния абсурд като прати абсолютния новобранец Васил Минев на един от най-напечените мачове в българския футбол. В събота от 14.30 часа на Лаута Локомотив Пловдив приема ЦСКА, а със свирката по терена ще се подвизава слабо известния във футболните среди Васил Минев. Новият реферски началник Станислав Тодоров и хората му явно са решили, че сблъсъкът между черно-белите и армейците не е достоен за нито един от шестимата международни арбитри и пратиха Минев. Считаният за съдия №1 у нас Георги Кабаков вместо на игрището ще бъде зад монитора на ВАР.

Вижте всички назначения:

Срещи от 14 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

1 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Антон Симеонов Генов

2 ноември 2024 г., събота, 12:00 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Костадин Ангелов Гергинов

2 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК ЦСКА ЕАД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

2 ноември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Крумовград – Спартак 1918

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

3 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Йордан Костадинов Иванов

3 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ФК Хебър 1918

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Радан Василев Мирянов

3 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Черно море – ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Николай Тодоров Петров

4 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Ботев АД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Стоян Маринов Алексиев