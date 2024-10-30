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Странно: Пратиха абсолютен новобранец на Локо - ЦСКА! Ето всички наряди

  • 09:26, 30.10.2024
  • 10:24, 30.10.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/stranno-pratiha-absolyuten-novobranec-na-loko-cska-eto-vsichki-narqdi Marica.bg
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   Снимка: Анатоли Йорданов, etarvt.bg

Съдийската комисия към БФС сътвори поредния абсурд като прати абсолютния новобранец Васил Минев на един от най-напечените мачове в българския футбол. В събота от 14.30 часа на Лаута Локомотив Пловдив приема ЦСКА, а със свирката по терена ще се подвизава слабо известния във футболните среди Васил Минев. Новият реферски началник Станислав Тодоров и хората му явно са решили, че сблъсъкът между черно-белите и армейците не е достоен за нито един от шестимата международни арбитри и пратиха Минев. Считаният за съдия №1 у нас Георги Кабаков вместо на игрището ще бъде зад монитора на ВАР.

Вижте всички назначения:

Срещи от 14 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
1 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Владимир Вълков Вълков
СН:    Антон Симеонов Генов    
2 ноември 2024 г., събота, 12:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Костадин Ангелов Гергинов    
2 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК ЦСКА ЕАД
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Ахмед Яшар Ахмед    
2 ноември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Крумовград – Спартак 1918
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов    
3 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Михаел Петков Павлов
СН:    Йордан Костадинов Иванов    
3 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ФК Хебър 1918
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Петър Георгиев Кузев
СН:    Радан Василев Мирянов    
3 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Черно море – ПФК Левски
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Николай Тодоров Петров    
4 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Ботев АД
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русанов Русев
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Васил Петров Минев
СН:    Стоян Маринов Алексиев    

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Васил Минев Георги Кабаков
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