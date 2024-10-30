Странно: Пратиха абсолютен новобранец на Локо - ЦСКА! Ето всички наряди
- 09:26, 30.10.2024
- 10:24, 30.10.2024
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Съдийската комисия към БФС сътвори поредния абсурд като прати абсолютния новобранец Васил Минев на един от най-напечените мачове в българския футбол. В събота от 14.30 часа на Лаута Локомотив Пловдив приема ЦСКА, а със свирката по терена ще се подвизава слабо известния във футболните среди Васил Минев. Новият реферски началник Станислав Тодоров и хората му явно са решили, че сблъсъкът между черно-белите и армейците не е достоен за нито един от шестимата международни арбитри и пратиха Минев. Считаният за съдия №1 у нас Георги Кабаков вместо на игрището ще бъде зад монитора на ВАР.
Вижте всички назначения:
Срещи от 14 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
1 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Антон Симеонов Генов
2 ноември 2024 г., събота, 12:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Костадин Ангелов Гергинов
2 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК ЦСКА ЕАД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
2 ноември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Крумовград – Спартак 1918
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
3 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Йордан Костадинов Иванов
3 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ФК Хебър 1918
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Петър Георгиев Кузев
СН: Радан Василев Мирянов
3 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Черно море – ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Николай Тодоров Петров
4 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Ботев АД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев
СН: Стоян Маринов Алексиев