Пловдивският рефер Георги Кабаков получи наряди за мачовете на съгражданите си от Локомотив и Ботев от ХІІ кръг на А група. Той ще бъде на ВАР в домакинския двубой на черно-белите срещу Хебър, който е в петък от 17 часа на Лаута.

Ден по-късно Кабаков ще пътува за Стара Загора, където ше бъде главен съдия при гостуването на канарчетата срещу Берое. Срещата е от 20.00 часа на стадиона под Аязмото.

Срещи от 12 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

13 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Хебър 1918

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Мартин Живков Богдев

13 септември 2024 г., петък, 19:30 ч.

ПФК Ботев Враца - Спартак 1918



ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Цветан Георгиев Георгиев

14 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

14 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Радан Василев Мирянов

15 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Василев Йорданов

15 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов

15 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.

ФК Крумовград - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Иван Захариев Вълчев

16 септември 2024 г., понеделник, 19:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Никола Петров Джугански