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Странни съдийски наряди за мачовете на Локо и Ботев

  • 14:22, 14.09.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/stranni-sadiyski-narqdi-za-machovete-na-loko-i-botev Marica.bg
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Съдийската комисия към БФС прати неопития Георги Иванов да свири гостуването на Ботев срещу Спартак във Варна. Двубоят е в петък от 15.00 часа в морската ни столица.

Недолюбвания от черно-бялата общност Никола Попов пък ще раздава правосъдие в домакинския мач на Локомотив срещу Черно море, който е събота от 17.30 часа на Лаута. 
Ето всички съдийски назначения:

16 септември 2022 г., петък, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Ботев АД
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
16 септември 2022 г., петък, 17:15 ч.
Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
16 септември 2022 г., петък, 19:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
17 септември 2022 г., събота, 15:15 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Локомотив 1929
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
17 септември 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Стоян Христов Денев     
 
17 септември 2022 г., събота, 19:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
18 септември 2022 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
18 септември 2022 г., неделя, 19:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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+ Съдията Попов

+ Съдията Попов

14.09.2022 | 15:05

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