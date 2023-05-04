Странни съдийски наряди за Локо - Левски и Ботев - Лудогорец
- 09:42, 04.05.2023
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Съдийски назначения 30-ти кръг Първа лига
6 май 2023 г., събота, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Йордан Веселинов Гулев
6 май 2023 г., събота, 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Валентин Желев Добрев
7 май 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Септември Сф - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Георги Спасов Славов
7 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Черно море - Спартак 1918
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Йордан Костадинов Иванов
7 май 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Мартин Живков Богдев
8 май 2023 г., понеделник, 15:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Кольо Димитров Данев
8 май 2023 г., понеделник, 17:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
8 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Константин Делов Писков
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