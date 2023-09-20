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Странни съдийски наряди на "Ботев" - ЦСКА и на Локо - Славия

  • 09:43, 20.09.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/stranni-sadiyski-narqdi-na-botev-cska-i-na-loko-slaviq Marica.bg
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Георги Давидов ще ръководи Ботев (Пловдив) - ЦСКА, а Ивайло Стоянов на ЦСКА 1948 - Черно море. Мачът е в петък от 20 часа край Бирената. В събота от 17.30 часа Локомотив Пловдив приема Славия под свирката на варненския междунродник Драгомир Драганов, известен още като Драго Чая.

Вижте всички назначения:

22 септември 2023 г., петък, 15:00 ч.
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
22 септември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ЦСКА 1948 - Черно море
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
22 септември 2023 г., петък, 20:00 ч.
Ботев (Пловдив) - ЦСКА
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
23 септември 2023 г., събота, 15:00 ч.
Арда (Кърджали) - Хебър (Пазарджик)
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
23 септември 2023 г., събота, 17:30 ч.
Локомотив (Пловдив) - Славия
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
23 септември 2023 г., събота, 20:00 ч.
Левски - Етър (Велико Търново)
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
24 септември 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Пирин (Благоевград) - Крумовград
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
24 септември 2023 г., неделя, 20:30 ч.
Локомотив (София) - Лудогорец
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Георги Василев Йорданов     

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Локо Пловдив "Ботев" (Пд) Георги Давидов Драгомир Драганов
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