Странни назначения за мачовете на Локо и Ботев
- 14:01, 09.11.2022
- 14:02, 09.11.2022
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EFBET ЛИГА, 18 КРЪГ
11 ноември 2022 г., петък, 17:30 ч.
Пирин - Спартак (Варна)
Съдия: Ивайло Красимиров Ненков
Асистенти: Николай Неделчев Чакъров и Светослав Колев Енчев
4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
Съдийски наблюдател: Александър Костадинов Костадинов
12 ноември 2022 г., събота, 12:30 ч.
Арда - Ботев (Пловдив)
Съдия: Станислав Георгиев Тодоров
Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Красен Иванов Георгиев “
АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
Съдийски наблюдател: Стоян Христов Денев
12 ноември 2022 г., събота, 15:00 ч.
Черно море - ЦСКА
Съдия: Георги Милков Гинчев
Асистенти: Иво Николаев Колев и Петър Велизаров Митрев
4-ти: Михаел Петков Павлов
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев
12 ноември 2022 г., събота, 17:30 ч.
Левски - Славия
Съдия: Георги Николов Кабаков
Асистенти: Мартин Веселинов Маргаритов и Диян Христов Вълков
4-ти: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
Съдийски наблюдател: Ичко Лозев Лозев
13 ноември 2022 г., неделя, 12:45 ч.
Хебър 1918 - Локомотив (Пловдив)
Съдия: Димитър Димитров Димитров
Асистенти: Мартин Руменов Ангелов и Владимир Ангелов Велев
4-ти: Васил Петров Минев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Димо Дамянов Вълчев
Съдийски наблюдател: Стефан Апостолов Апостолов
13 ноември 2022 г., неделя, 15:15 ч.
Локомотив (София) - Берое
Съдия: Валентин Станчев Железов
Асистенти: Станимир Илков Илков и Мирослав Николаев Желев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
Съдийски наблюдател: Николай Тодоров Петров
13 ноември 2022 г., неделя, 17:30 ч.
Лудогорец - ЦСКА 1948
Съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Дениз Пиринов Соколов и Мартин Емилов Венев“
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Георги Любомиров Минев
Съдийски наблюдател: Радан Василев Мирянов
14 ноември 2022 г., понеделник, 17:00 ч.
Ботев (Враца) - Септември
Съдия: Волен Валентинов Чинков
Асистенти: Костадин Димитров Тановчев и Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Георги Юлиянов Иванов
АВАР: Георги Пламенов Тодоров§
Съдийски наблюдател: Атанас Петров Бозев
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