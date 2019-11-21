Странен съдия свири на Локо срещу Лудогорец

Странно решение за съдийския наряд на дербито на есенния полусезон в А група взеха в БФС. На стадиона в Разград в събота ще се изправят първия срещу втория във временното класиране, а от реферската комисия не пратиха нито един от международните арбитри. Лудогорец - Локомотив Пловдив бе поверен на варненеца Драгомир Драганов. Така нито един от шестимата съдии със значки от ФИФА няма да рискува кариерата си при евентуален реверанс към домакините.



Съдийски назначения за срещите от 17-ти кръг в Първа лига:

22 Ное 2019 г. Петък 17:30 ч.

ФК Арда - ФК Витоша

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Константин Делов Писков

23 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Иван Захариев Вълчев

23 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА-София

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Атанас Петров Бозев

23 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Петър Стоянов Петров

24 Ное 2019 г. Неделя 15:15 ч.

ПФК Дунав - ПФК Берое

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

24 Ное 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Левски - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Илонка Миланова Джалева

25 Ное 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Ботев - ФК Етър

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

СН: Антон Симеонов Генов