Благотворителната инициатива "Мач на надеждата" се превърна в истинско шоу за хиляди по трибуните на националния стадион. Футболните звезди, обединени от легендата ни Стилиян Петров, играха в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания. 22-ата на терена дадоха всичко от себе си, за да имат своя фундаментален принос в изключителната идея на фондацията на Стан.

Срещата завърши при резултат 3:3, но в крайна сметка надеждите ни са, че събраните средства от днешния празничен ден ще помогнат максимално на намиращите се в здравословна беда наши сънародници. За "лъвовете" се разписаха Димитър Бербатов, Георги Пеев и Мартин Петров, докато за гостите точни бяха Робер Пирес, Хенрик Ларсон и Джо Коул.

За всички нас пък остана изключителната радост да видим в действие величия като Ицо Стоичков, Димитър Бербатов, Неманя Видич, Хенрик Ларсон и още много други. Не бе забравен и Петър Хубчев, който в петата минута получи бурни аплодисменти, които да му дадат още един стимул за борбата, която води с коварно заболяване.

Кулминацията на това страхотно събитие безспорно бе 81-ата минута, когато Стан бе заменен от Илиан Илиев. Тогава на терена се появи певецът Пламен Da la Bona, който изпълни вечния хит "You will never walk alone". Песента беше своеобразно сбогуване за Петров с футболната игра, а до него набързо се насъбраха всички негови колеги, отдали невероятното си уважение към нашия любим №19.

Шоуто в центъра на София допълниха музикалните изпълнения на Графа, Любо Киров и Орлин Павлов