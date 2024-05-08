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Спорт по телевизиите в сряда, 8 май

  • 09:02, 08.05.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/sport-po-televiziite-v-srqda-8-may Marica.bg
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СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
19:45 часа, Лига на конференциите, 1/2-финали, Брюж - Фиорентина (Макс Спорт 3)
22:00 часа, Шампионска лига, 1/2-финали, Реал Мадрид - Байерн Мюнхен (btv Action)
22:00 часа, Англия Лига 1 плейофи, Питърбро - Оксфорд (Диема Спорт 2)

ТЕНИС
12:00 часа, Турнир в Рим (Макс Спорт 1)

БАСКЕТБОЛ
19:00 часа, България, Черноморец - Балкан (Макс Спорт 2)
20:00 часа, Евролига, Фенербахче - Монако (Макс Спорт 4)
22:00 часа, Евролига, Барселона - Олимпиакос (Макс Спорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
13:30 часа, Колоездене, Обиколка на Италия (Евроспорт 1)

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Реал Мадрид Байерн Шампионска лига Фиорентина
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