Спорт по телевизиите в петък, 28 юли
- 08:53, 28.07.2023
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11.20 Футбол: Англия - Дания (жени) БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
13.15 ПСЖ - "Серезо Осака" МАХ Спорт 4
14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
14.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, четвърти ден Евроспорт 2
15.30 ONE, бойно събитие от Тайланд Диема спорт 3
16.00 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, жени Евроспорт 1
17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3
18.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Белгия Диема спорт 3
18.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, четвърти ден Евроспорт 2
18.30 Септември - Спартак (Пл) Диема Спорт
19.00 Спийдуей: Световна купа във Вроцлав Евроспорт 1
21.15 "Крумовград" - "Черно море" Диема спорт
21.30 "Хамбургер" - " Шалке" Диема спорт 3
22.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3
23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, втори ден Евроспорт 2
02.00 Тенис, турнир в Атланта МАХ Спорт 2
02.30 "Брайтън" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
04.00 Бокс, Топ Ранк, бойно събитие от Лас Вегас Диема спорт 3
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