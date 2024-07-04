Спорт по телевизиите в четвъртък, 4 юли
- 08:55, 04.07.2024
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БАСКЕТБОЛ
15:30 часа (ОИ кв., мъже) Филипини – Грузия (Нова Спорт)
17:30 часа (ОИ кв., мъже) Нова Зеландия – Словения (Нова Спорт)
18:30 часа (ОИ кв., мъже) Ангола – Ливан (Диема Спорт)
19:00 часа (ОИ кв., мъже) Камерун – Бразилия (Диема Спорт 2)
21:00 часа (ОИ кв., мъже) Гърция – Египет (Диема Спорт)
21:30 часа (ОИ кв., мъже) Полша – Финландия (Нова Спорт)
ТЕНИС
13:00 часа Турнир от Големия шлем „Уимбълдън“ (Евроспорт 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
13:30 часа (Голф) BMW International Open (MAX Sport 1)
14:15 часа (Колоездене) Тур дьо Франс (Евроспорт 1)