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Спорт по телевизиите в четвъртък, 4 юли

  • 08:55, 04.07.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/sport-po-televiziite-v-chetvartak-4-yuli Marica.bg
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БАСКЕТБОЛ
15:30 часа (ОИ кв., мъже) Филипини – Грузия (Нова Спорт)
17:30 часа (ОИ кв., мъже) Нова Зеландия – Словения (Нова Спорт)
18:30 часа (ОИ кв., мъже) Ангола – Ливан (Диема Спорт)
19:00 часа (ОИ кв., мъже) Камерун – Бразилия (Диема Спорт 2)
21:00 часа (ОИ кв., мъже) Гърция – Египет (Диема Спорт)
21:30 часа (ОИ кв., мъже) Полша – Финландия (Нова Спорт)

ТЕНИС
13:00 часа Турнир от Големия шлем „Уимбълдън“ (Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
13:30 часа (Голф) BMW International Open (MAX Sport 1)
14:15 часа (Колоездене) Тур дьо Франс (Евроспорт 1)

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Уимбълдън тенис баскетбол спорт
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