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Спорт по телевизиите в четвъртък, 30 май

  • 09:19, 30.05.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/sport-po-televiziite-v-chetvartak-30-may Marica.bg
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БГ ФУТБОЛ
19:00 часа - Бараж за място в Efbet Лига: Ботев (Враца) - Марек (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
21:30 часа - Франция, Лига 1, плейау: Сент Етиен - Метц (Диема Спорт 3)
21:30 часа - Италия, Серия "Б", плейофи, финал: Кремонезе - Венеция (Нова Спорт)

TEНИС
11:30 часа - "Ролан Гарос" (Евроспорт 2)
12:55 часа - "Ролан Гарос" (Евроспорт 1)

БАСКЕТБОЛ
21:30 часа - Испания, Лига Ендеса, плейофи, полуфинал, мач 2: Уникаха - Мурсия (Диема Спорт 2)
31 май (петък)
3:30 часа - НБА, плейофи, Западна конференция, мач 5: Минесота Тимбъруулвс - Далас Маверикс (Диема Спорт 3)

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Ролан Гарос тенис Венеция Кремонезе
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