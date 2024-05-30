Спорт по телевизиите в четвъртък, 30 май
- 09:19, 30.05.2024
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БГ ФУТБОЛ
19:00 часа - Бараж за място в Efbet Лига: Ботев (Враца) - Марек (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
21:30 часа - Франция, Лига 1, плейау: Сент Етиен - Метц (Диема Спорт 3)
21:30 часа - Италия, Серия "Б", плейофи, финал: Кремонезе - Венеция (Нова Спорт)
TEНИС
11:30 часа - "Ролан Гарос" (Евроспорт 2)
12:55 часа - "Ролан Гарос" (Евроспорт 1)
БАСКЕТБОЛ
21:30 часа - Испания, Лига Ендеса, плейофи, полуфинал, мач 2: Уникаха - Мурсия (Диема Спорт 2)
31 май (петък)
3:30 часа - НБА, плейофи, Западна конференция, мач 5: Минесота Тимбъруулвс - Далас Маверикс (Диема Спорт 3)