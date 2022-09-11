Спартак удари и дубъла на Берое за втора поредна победа

Спартак постигна втора поредна победа в Югоизточна трета лига след успех с 3:1 над Берое II.

Мирослав Радев изведе пловдивчани напред в резултата след двойно подаване с Георги Лазаров в 25-ата минута.

Четири по-късно по-късно Георги Лазаров сам се разписа за 2:0

В 38-ата минута Спартак позволи на домакините да върнат едно попадение.

Четири преди края капитанът Кирил Георгиев оформи крайното 3:1 с прецизно изпълнен пряк свободен удар.

Селекцията на Данаил Бачков има в актива си 9 точки, с която е на девето място. В следващия кръг, на 19 септември от 17:00 часа на стадион Пловдив, Спартак приема Левски (Карлово).

СПАРТАК: Кристиян Милушев, Александър Стойчев (Георги Йотовски), Радослав Влашев, Кръстьо Милев, Даниел Спасов (Веселин Локов), Кирил Георгиев, Йелмаз Сюлейман (Антон Маргаритов), Тодор Тимонов (Давор Илиев), Еасил Стойчев (Цветан Вълчинов), Георги Лазаров, Мирослав Радев

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Загорец (Нова Загора) 0:0

Сокол (Марково) - Розова долина (Казанлък) 2:1 (1:1)

Несебър (Несебър) - Верея (Стара Загора) 3:1

Черноморец 1919 (Бургас) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 4:0

Гигант (Съединение) - Борислав 2009 (Първомай) 3:0

Димитровград 1947 (Дмгр) - Родопа Смолян (Смолян) 0:2

Берое II (Стара Загора) - Спартак 1947 (Пловдив) 1:3

Левски (Карлово) - Асеновец 2005 (Асеновград) 0:3

11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч / VI кръг:

ФК Сливен (Сливен) - Карнобат (Карнобат) -

Саяна (Хасково) - Атлетик (Куклен) -

Класиране:

М П Р З ГР Т

1. Несебър (Несебър) 6 5 1 0 16:6 16

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2. Сокол (Марково) 6 5 0 1 15:7 15

3. Черноморец 1919 (Бургас) 6 4 2 0 16:0 14

4. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 6 4 2 0 11:2 14 [*]

5. Асеновец 2005 (Асеновград) 6 4 1 1 12:5 13

6. Розова долина (Казанлък) 6 4 0 2 18:6 12

7. Гигант (Съединение) 6 3 2 1 11:6 11

8. Загорец (Нова Загора) 6 2 3 1 7:2 9

9. Спартак 1947 (Пловдив) 6 2 3 1 10:6 9 [+]

10. Родопа Смолян 6 3 0 3 8:12 9

11. Саяна (Хасково) 5 2 1 2 9:5 7

12. Левски (Карлово) 6 2 1 3 6:9 7

13. Атлетик (Куклен) 5 2 0 3 8:9 6

14. Димитровград 6 2 0 4 7:9 6

15. Карнобат (Карнобат) 5 1 2 2 5:5 5

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16. Локомотив 1926 II (Пловдив) 6 1 2 3 2:8 5

17. Борислав 2009 (Първомай) 6 1 0 5 6:22 3 [1 0 0 3:1 3]

18. ФК Сливен (Сливен) 5 1 0 4 10:17 3 [+] [0 0 1 1:3 0]

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19. Берое II (Стара Загора) 6 0 0 6 4:22 0

20. Верея (Стара Загора) 6 0 0 6 2:25 0