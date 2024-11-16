Спартак победи Локомотив II с 2:0 в пловдивското дерби от Югоизточна Трета лига, играно на бившия Работнически стадион. Ариф Ферадов пред първото полувреме и Владимир Айтов след почивката вкараха попаденията за кючукпарижани.

По същото време, но в другия край на Пловдив Марица и Розова долина спретнаха боево 0:0.

Марица - Розова долина 0:0

МАРИЦА: Петър Начев, Джошуа Харис, Атанас Ташолов, Даниел Спасов, Георги Михайлов, Теодор Фърков, Иван Кръстев, Александър Праматаров, Валери Домовчийски - капитан, Олджай Алиев, Георги Трифонов.

Резерви: Виктор Петков, Даниел Беломачев, Димитър Пройчев, Христиан Димитров, Радослав Мицев, Филип Колев, Никола Кръстев, Наско Христев, Симеон Сираков.

Главен треньор: Стойчо Драмов

Спартак Пловдив - Локомотив II Пловдив 2:0

1:0 Ариф Ферадов, 2:0 Владимир Айтов

СПАРТАК: 1. Кристиян Милушев, 10. Владимир Айтов, 3. Васил Василев, 6. Сами Мехмедов, 4. Александър Димов, 21. Цветелин Петров, 88. Пламен Цончев, 8. Свилен Щерев, 7. Ариф Ферадов, 77. Тодор Тодоров, 9. Давор Илиев

Резерви: 12. Владимир Сулев, 20. Петко Петков, 14. Мирослав Радев, 13. Кръстьо Милев, 19. Васил Стойчев, 15. Валентин Стоилов, 32. Благовест Величков

Главен треньор: Димитър Иванов

ЛОКОМОТИВ II ПЛОВДИВ: 23. Антонио Вардин, 21. Пламен Петров, 91. Тодор Павлов, 4. Видол Сейменски, 17. Станимир Празов, 6. Мерт Салим, 20. Иван Узунов, 11. Васил Църцев, 18. Кръстьо Банев, 14. Аксел Велев, 10. Божидар Костадинов

Резерви: 81. Даниел Амбарцумян, 5. Ивилин Чехларски, 44. Тодор Нейчев, 12. Николай Георгиев, 22. Александър Александров, 16. Алекс Местов, 19. Алекс Младенов, 33. Веселин Празов, 7. Даниел Маджаров

Главен Треньор: Васил Гърков

XVII кръг, резултати: Созопол - Димитровград 1:0, Ботев III (Пловдив) - Загорец 1:1, Родопа Смолян - Черноморец 0:2, Левски (Карлово) - Атлетик (Куклен) 3:0, Асеновец 2005 - Свиленград 0:2, Секирово - Гигант (Съединение) 4:1 , ФК Ямбол - Марица (Милево) 2:0, Саяна (Хасково) - Карнобат 3:1