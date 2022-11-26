Спартак се върна в правия път с успех над Сокол в Марково

Спартак (Пловдив) спечели гостуването си на Сокол (Марково) с 2:1. Двубоят е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Мирослав Радев опъна мрежата на домакините в 4-ата минута от воле.

Ранното попадение изнерви футболистите от Марково. Четвърт час по-късно съдията отсъди дузпа пред пловдивската врата. Стоян Митев обаче не успя да я вкара. Още възможности за изравняване на резултата имаха съотборниците му, но почивката дойде при 0:1.

Резултати:

Несебър - Асеновец 2005 0:0

Верея - ФК Ямбол 1915 1:4

Розова долина - Куклен 0:1

Карнобат - Локомотив II 0:3

Загорец - Първомай 3:0

Марково - Спартак 1:2

Черноморец - Берое II 0:0

27 ноември 2022 г., неделя, 14:30 ч :

ФК Сливен (Сливен) - Родопа Смолян

Саяна (Хасково) - Левски (Карлово)

Класиране:

1. Несебър 19 14 2 3 45:15 44

2. Асеновец 2005 19 12 4 3 40:15 40

3. Гигант 18 11 5 2 30:12 38 [0 1 0 1:1 1, 1 гол на ч терен]

4. Черноморец 19 10 8 1 43:10 38 [0 1 0 1:1 1, 0 гола на ч терен]

5. Р долина 18 11 3 4 35:13 36

6. Загорец 19 9 7 3 28:8 34

7. Спартак 19 9 5 5 36:23 32 [+] [1 0 1 5:3 3]

8. Саяна 18 9 5 4 37:15 32 [1 0 1 4:4 3]

9. Родопа 18 10 2 6 27:23 32 [1 0 1 4:6 3]

10. Марково 19 9 1 9 31:27 28

11. Ямбол 19 7 6 6 27:22 27

12. Локомотив II 18 7 3 8 22:16 24 [1 0 0 4:0 3]

13. Куклен 19 7 3 9 22:33 24 [0 0 1 0:4 0]

14. Карлово 18 6 4 8 15:22 22

15. Димитровград 18 6 1 11 23:29 19

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16. Първомай 19 5 2 12 19:46 17

17. ФК Сливен 18 4 2 12 28:47 14

18. Берое II 19 3 3 13 14:49 12

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19. Карнобат 19 1 6 12 10:35 9

20. Верея 19 0 0 19 8:80 0