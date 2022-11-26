Спартак се върна в правия път с успех над Сокол в Марково
- 18:36, 26.11.2022
- 19:00, 26.11.2022
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Спартак (Пловдив) спечели гостуването си на Сокол (Марково) с 2:1. Двубоят е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Мирослав Радев опъна мрежата на домакините в 4-ата минута от воле.
Ранното попадение изнерви футболистите от Марково. Четвърт час по-късно съдията отсъди дузпа пред пловдивската врата. Стоян Митев обаче не успя да я вкара. Още възможности за изравняване на резултата имаха съотборниците му, но почивката дойде при 0:1.
Резултати:
Несебър - Асеновец 2005 0:0
Верея - ФК Ямбол 1915 1:4
Розова долина - Куклен 0:1
Карнобат - Локомотив II 0:3
Загорец - Първомай 3:0
Марково - Спартак 1:2
Черноморец - Берое II 0:0
27 ноември 2022 г., неделя, 14:30 ч :
ФК Сливен (Сливен) - Родопа Смолян
Саяна (Хасково) - Левски (Карлово)
Класиране:
1. Несебър 19 14 2 3 45:15 44
2. Асеновец 2005 19 12 4 3 40:15 40
3. Гигант 18 11 5 2 30:12 38 [0 1 0 1:1 1, 1 гол на ч терен]
4. Черноморец 19 10 8 1 43:10 38 [0 1 0 1:1 1, 0 гола на ч терен]
5. Р долина 18 11 3 4 35:13 36
6. Загорец 19 9 7 3 28:8 34
7. Спартак 19 9 5 5 36:23 32 [+] [1 0 1 5:3 3]
8. Саяна 18 9 5 4 37:15 32 [1 0 1 4:4 3]
9. Родопа 18 10 2 6 27:23 32 [1 0 1 4:6 3]
10. Марково 19 9 1 9 31:27 28
11. Ямбол 19 7 6 6 27:22 27
12. Локомотив II 18 7 3 8 22:16 24 [1 0 0 4:0 3]
13. Куклен 19 7 3 9 22:33 24 [0 0 1 0:4 0]
14. Карлово 18 6 4 8 15:22 22
15. Димитровград 18 6 1 11 23:29 19
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16. Първомай 19 5 2 12 19:46 17
17. ФК Сливен 18 4 2 12 28:47 14
18. Берое II 19 3 3 13 14:49 12
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19. Карнобат 19 1 6 12 10:35 9
20. Верея 19 0 0 19 8:80 0
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