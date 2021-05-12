Спартак с нов позор, падна с 6:0 от Първомай

Настоящият представителен тим на славния някога Спартак записа нова черна страница в историята. Тимът от Кючук Париж буквално бе пометен в Първомай с 6:0 от местния Борислав. Ангел Здравчев и Мартин Здравчев вкараха по два гола, а по един добавиха Андрей Атанасов и Георги Стайков.

Марица удари Несебър с 2:1 на стадиона под комина на Захарната и затвърди лидерската си позиция в Югоизточната В група. Основният конкурент на жълто-сините - Черноморец изненадващо падна с 2:1 при гостуването си на Горски извор.

2 май 2021 г., сряда, 18:00 ч / XXXI кръг:

Сокол (Марково) - Левски (Карлово) 3:1 (1:1)

Извор (Горски извор) - Черноморец 1919 (Бургас) 2:1 (1:0)

Гигант (Съединение) - Карнобат (Карнобат) 4:0 (3:0)

Атлетик (Куклен) - Родопа Смолян (Смолян) 2:0 (0:0)

в Харманли:

Хасково (Хасково) - Димитровград 1947 (Димитровград) 2:0 (0:0)

в Стралджа:

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Загорец (Нова Загора) 1:2 (0:0)

Борислав 2009 (Първомай) - Спартак 1947 (Пловдив) 6:0 (3:0)

Верея (Стара Загора) - Розова долина (Казанлък) 0:5 (0:2)

Марица 1921 (Пловдив) - Несебър (Несебър) 2:1 (1:1)

1. Марица 1921 (Пловдив) 31 23 5 3 67:25 74

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2. Загорец (Нова Загора) 31 23 5 3 78:20 74

3. Черноморец 1919 (Бургас) 31 22 6 3 65:20 72

4. Розова долина (Казанлък) 31 17 6 8 64:46 57

5. Гигант (Съединение) 31 16 7 8 50:23 55

6. Атлетик (Куклен) 31 15 3 13 37:30 48

7. Левски (Карлово) 31 13 5 13 45:50 44

8. Димитровград 1947 (Димитровград) 31 12 6 13 33:36 42

9. Извор (Горски извор) 31 10 12 9 40:30 42

10. Родопа Смолян (Смолян) 31 11 7 13 49:40 40

11. Борислав 2009 (Първомай) 31 11 6 14 45:41 39

12. Хасково (Хасково) 31 11 6 14 30:38 39

13. Сокол (Марково) 31 10 5 16 41:57 35

14. Карнобат (Карнобат) 31 9 7 15 31:52 34

15. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 31 8 8 15 24:44 32

16. Несебър (Несебър) 31 6 9 16 30:62 27

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17. Спартак 1947 (Пловдив) 31 7 5 19 32:54 26

18. Верея (Стара Загора) 31 1 0 30 22:115 3





