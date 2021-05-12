Следвайте ни
Пловдив 17°
Подай сигнал Профил

Спартак с нов позор, падна с 6:0 от Първомай

  • 12.05.2021 | 20:35
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/spartak-s-nov-pozor-padna-s-6-0-ot-parvomay Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 263 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon
   Снимка: ФБ страница на Борислав Първомай

Свързани новини

Настоящият представителен тим на славния някога Спартак записа нова черна страница в историята. Тимът от Кючук Париж буквално бе пометен в Първомай с 6:0 от местния Борислав. Ангел Здравчев и Мартин Здравчев вкараха по два гола, а по един добавиха Андрей Атанасов и Георги Стайков. 
Марица удари Несебър с 2:1 на стадиона под комина на Захарната и затвърди лидерската си позиция в Югоизточната В група. Основният конкурент на жълто-сините - Черноморец изненадващо падна с 2:1 при гостуването си на Горски извор.

2 май 2021 г., сряда, 18:00 ч / XXXI кръг:
Сокол (Марково) - Левски (Карлово)                        3:1 (1:1)  
Извор (Горски извор) - Черноморец 1919 (Бургас)           2:1 (1:0)  
Гигант (Съединение) - Карнобат (Карнобат)                 4:0 (3:0)  
Атлетик (Куклен) - Родопа Смолян (Смолян)                 2:0 (0:0)  
в Харманли:
Хасково (Хасково) - Димитровград 1947 (Димитровград)      2:0 (0:0) 
в Стралджа:
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Загорец (Нова Загора)             1:2 (0:0) 
Борислав 2009 (Първомай) - Спартак 1947 (Пловдив)         6:0 (3:0)  
Верея (Стара Загора) - Розова долина (Казанлък)           0:5 (0:2) 
Марица 1921 (Пловдив) - Несебър (Несебър)                 2:1 (1:1)

1. Марица 1921 (Пловдив)              31   23   5   3   67:25   74             
-------------------------------------------------------------------
 2. Загорец (Нова Загора)              31   23   5   3   78:20   74 
 3. Черноморец 1919 (Бургас)           31   22   6   3   65:20   72              
 4. Розова долина (Казанлък)           31   17   6   8   64:46   57              
 5. Гигант (Съединение)                31   16   7   8   50:23   55              
 6. Атлетик (Куклен)                   31   15   3  13   37:30   48              
 7. Левски (Карлово)                   31   13   5  13   45:50   44              
 8. Димитровград 1947 (Димитровград)   31   12   6  13   33:36   42     
 9. Извор (Горски извор)               31   10  12   9   40:30   42  
10. Родопа Смолян (Смолян)             31   11   7  13   49:40   40              
11. Борислав 2009 (Първомай)           31   11   6  14   45:41   39              
12. Хасково (Хасково)                  31   11   6  14   30:38   39
13. Сокол (Марково)                    31   10   5  16   41:57   35              
14. Карнобат (Карнобат)                31    9   7  15   31:52   34              
15. ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              31    8   8  15   24:44   32              
16. Несебър (Несебър)                  31    6   9  16   30:62   27              
-------------------------------------------------------------------
17. Спартак 1947 (Пловдив)             31    7   5  19   32:54   26         
18. Верея (Стара Загора)               31    1   0  30   22:115   3



Свързани новини

Спартак Борислав Първомай Марица Черноморец
viber icon
Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Ще гласувате ли на извънредните парламентарни избори през юли?

Резултати