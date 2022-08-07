Спартак Пловдив изпусна да спечели от два гола аванс на старта на Трета Лига, Югоизточна група. Кючукарижани поведоха с 2:0 в 84-ата минута на Несебър, след което пуснаха два гола в добавеното време за крайното 2:2.

Резултати от първо кръг на Трета Лига, Югоизточна група:

✅ Димитровград 1947 - ФК Ямбол 1915 0:2

✅ Берое II (Стара Загора) - Гигант (Съединение) 1:2

СЪЕДИНЕНИЕ: Тодоров, Стайков, Лазаров, Здравков, Гиров, Алов, Полат, Марин, Жилов, Гюзелев, Мусай

✅ Левски (Карлово) - Черноморец 1919 (Бургас) 0:2

КАРЛОВО: Вълков, Симеонов, Куманов, Главчев, Иванов, Огнянов, Запрянов, Славков, Ангелов, Петров, Крислов

✅ Асеновец 2005 (Асеновград) - Саяна (Хасково) 1:0

АСЕНОВЕЦ: Велков, Димов, Богданов, Ковачев, Филипов, Кайраков, Праматаров, Кърмъджъ, Алиев, Хаджиев, Халил

✅ Спартак 1947 (Пловдив) - Несебър 2:2

СПАРТАК: Д. Георгиев, А. Стойчев, Влашев, Н. Георгиев, Спасов, Милев, Маргаритов, К. Георгиев, Лазаров, В. Стойчев, Радев

НЕСЕБЪР: Колев, Костов, Петров, Далев, Хюсеин, Бенчев, Грозев, Кунев, Баев, Стоянов, Цонков

✅ Родопа Смолян - Сокол (Марково) 2:0

РОДОПА: Гръблев, Сюрджиев, Киков, Тихомиров, Драмалиев, Пелтеков, Стефанов, Кутев, Кисьов, Чакъров

МАРКОВО: Чумпов, Митев, Щерев, Панеков, Кордов, Андреев, Стоянов, Митрев, Анастасов, Марински,Петров

✅ Борислав 2009 (Първомай) - ФК Сливен 3:1

ПЪРВОМАЙ: Димитров, Янков, Иванов, Тенев, Марудов, Дончев, Коларов, Петков, Драшков, Жулев, Атанасов

✅ Атлетик (Куклен) - Карнобат 1:0

КУКЛЕН: Акалски, Величков, Аргиров, Иванов, Гурков, Джонджуров, Семерджиев, Траянов, Манев, Стефанов, Чолаков