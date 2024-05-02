64
Подай сигнал Профил

Спартак продължава с 2 точки аванс след 2:0 в Смолян

  • 22:37, 02.05.2024
  • 22:44, 02.05.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/spartak-prodaljava-s-2-tochki-avans-sled-2-0-v-smolqn Marica.bg
  • 175
  • 0
Принтирай

С два гола на Балинов и Георги Лазаров след почивката Спартак Пловдив спечели  гостуванетохси на Родопа в Смолян.

Кристално чисто попадения на Георги Лазаров бе отменено преди това. Въпреки очевидната несправедливост обаче, кючукпарижани спечелиха и водят с две точки пред Саяна, пут кръга преди края.

Резултати, XXXIII кръг: Локо  II Пд - Карлово 7:1, Загорец - Димитровград 0:1, Розова долина- Сливен 1:1, Карнобат - Секирово 0:5, Куклен- Съединение 1:2, Ботев II - Асеновец 5:3, Родопа - Спартак Пд 0:2, Марково - Ямбол 1:1, Несебър - Созопол 5:0, Саяна - Берое II 3:0.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
Спартак Пловдив родопа футбол трета лига Маркова дерби
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Добра покупка за Локо Пд ли е Реда Рабей?

Резултати