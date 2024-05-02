Спартак продължава с 2 точки аванс след 2:0 в Смолян

С два гола на Балинов и Георги Лазаров след почивката Спартак Пловдив спечели гостуванетохси на Родопа в Смолян.



Кристално чисто попадения на Георги Лазаров бе отменено преди това. Въпреки очевидната несправедливост обаче, кючукпарижани спечелиха и водят с две точки пред Саяна, пут кръга преди края.



Резултати, XXXIII кръг: Локо II Пд - Карлово 7:1, Загорец - Димитровград 0:1, Розова долина- Сливен 1:1, Карнобат - Секирово 0:5, Куклен- Съединение 1:2, Ботев II - Асеновец 5:3, Родопа - Спартак Пд 0:2, Марково - Ямбол 1:1, Несебър - Созопол 5:0, Саяна - Берое II 3:0.

