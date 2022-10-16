Спартак излъга Локо в пловдивското дерби

Спартак победи с 1:0 дублиращия тим на Локомотив в пловдивското дерби на ниво В група пред около 500 зрители на стадион Пловдив. Единственият гол вкара Кирил Георгиев в 23-ата минута след отлично изпълнен фаул.

Така Спартак събра в актива си 21 точки с голова разлика 22:13 и е седми в класирането с равен актив с шестия Загорец. Черно-белите пък са на 15-а позиция с 12 точки.

Гигант (Съединение) сдаде лидерската позиция на Югоизток, след като не успя да бие Загорец у дома и завърши 0:0.

С четири гола на Тодор Тодоров Асеновец разгроми гостуващия тим на Куклен, а Родопа много трудно надделя над Първомай на стадиона в смолянския квартал Райково.

Несебър се изкачи на първо място в таблицата с успех 3:1 като гост на Ямбол.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ В ЮГОИЗТОЧНАТА В ГРУПА

14 октомври 2022 г., петък, 16:00 ч / XII кръг:

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Несебър (Несебър) 1:3

15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч / XII кръг:

Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Сливен (Сливен) 5:0

Гигант (Съединение) - Загорец (Нова Загора) 0:0

Димитровград 1947 (Димитровград) - Карнобат (Карнобат) 3:1

Берое II (Стара Загора) - Розова долина (Казанлък) 0:2

Левски (Карлово) - Верея (Стара Загора) 3:0

Асеновец 2005 (Асеновград) - Атлетик (Куклен) 4:0

Родопа Смолян (Смолян) - Борислав 2009 (Първомай) 2:1

16 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч / XII кръг:

Саяна (Хасково) - Сокол (Марково) 4:1

Спартак 1947 (Пловдив) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0

Класиране:

М П Р З ГР Т

1. Несебър (Несебър) 12 9 1 2 31:13 28

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2. Гигант (Съединение) 12 8 3 1 21:7 27

3. Черноморец 1919 (Бургас) 12 7 5 0 32:1 26

4. Асеновец 2005 (Асеновград) 12 7 3 2 28:10 24

5. Розова долина (Казанлък) 11 7 1 3 27:10 22

6. Загорец (Нова Загора) 12 5 6 1 14:3 21

7. Спартак 1947 (Пловдив) 12 6 3 3 22:13 21

8. Саяна (Хасково) 11 6 2 3 26:10 20

9. Сокол (Марково) 12 6 1 5 19:17 19

10. Родопа Смолян (Смолян) 11 5 2 4 14:19 17

11. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 12 4 4 4 15:15 16

12. Атлетик (Куклен) 12 5 1 6 15:20 16

13. Димитровград 1947 (Димитровград) 12 5 1 6 17:16 16

14. Левски (Карлово) 11 4 1 6 13:16 13

15. Локомотив 1926 II (Пловдив) 12 3 3 6 5:13 12

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16. ФК Сливен (Сливен) 12 3 1 8 19:35 10

17. Карнобат (Карнобат) 12 1 5 6 8:20 8

18. Берое II (Стара Загора) 12 2 2 8 10:29 8

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19. Борислав 2009 (Първомай) 12 2 1 9 11:35 7

20. Верея (Стара Загора) 12 0 0 12 3:48 0