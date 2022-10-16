Спартак излъга Локо в пловдивското дерби
- 21:55, 16.10.2022
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Спартак победи с 1:0 дублиращия тим на Локомотив в пловдивското дерби на ниво В група пред около 500 зрители на стадион Пловдив. Единственият гол вкара Кирил Георгиев в 23-ата минута след отлично изпълнен фаул.
Така Спартак събра в актива си 21 точки с голова разлика 22:13 и е седми в класирането с равен актив с шестия Загорец. Черно-белите пък са на 15-а позиция с 12 точки.
Гигант (Съединение) сдаде лидерската позиция на Югоизток, след като не успя да бие Загорец у дома и завърши 0:0.
С четири гола на Тодор Тодоров Асеновец разгроми гостуващия тим на Куклен, а Родопа много трудно надделя над Първомай на стадиона в смолянския квартал Райково.
Несебър се изкачи на първо място в таблицата с успех 3:1 като гост на Ямбол.
РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ В ЮГОИЗТОЧНАТА В ГРУПА
14 октомври 2022 г., петък, 16:00 ч / XII кръг:
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Несебър (Несебър) 1:3
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч / XII кръг:
Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Сливен (Сливен) 5:0
Гигант (Съединение) - Загорец (Нова Загора) 0:0
Димитровград 1947 (Димитровград) - Карнобат (Карнобат) 3:1
Берое II (Стара Загора) - Розова долина (Казанлък) 0:2
Левски (Карлово) - Верея (Стара Загора) 3:0
Асеновец 2005 (Асеновград) - Атлетик (Куклен) 4:0
Родопа Смолян (Смолян) - Борислав 2009 (Първомай) 2:1
16 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч / XII кръг:
Саяна (Хасково) - Сокол (Марково) 4:1
Спартак 1947 (Пловдив) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0
Класиране:
М П Р З ГР Т
1. Несебър (Несебър) 12 9 1 2 31:13 28
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2. Гигант (Съединение) 12 8 3 1 21:7 27
3. Черноморец 1919 (Бургас) 12 7 5 0 32:1 26
4. Асеновец 2005 (Асеновград) 12 7 3 2 28:10 24
5. Розова долина (Казанлък) 11 7 1 3 27:10 22
6. Загорец (Нова Загора) 12 5 6 1 14:3 21
7. Спартак 1947 (Пловдив) 12 6 3 3 22:13 21
8. Саяна (Хасково) 11 6 2 3 26:10 20
9. Сокол (Марково) 12 6 1 5 19:17 19
10. Родопа Смолян (Смолян) 11 5 2 4 14:19 17
11. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 12 4 4 4 15:15 16
12. Атлетик (Куклен) 12 5 1 6 15:20 16
13. Димитровград 1947 (Димитровград) 12 5 1 6 17:16 16
14. Левски (Карлово) 11 4 1 6 13:16 13
15. Локомотив 1926 II (Пловдив) 12 3 3 6 5:13 12
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16. ФК Сливен (Сливен) 12 3 1 8 19:35 10
17. Карнобат (Карнобат) 12 1 5 6 8:20 8
18. Берое II (Стара Загора) 12 2 2 8 10:29 8
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19. Борислав 2009 (Първомай) 12 2 1 9 11:35 7
20. Верея (Стара Загора) 12 0 0 12 3:48 0
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