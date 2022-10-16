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Спартак излъга Локо в пловдивското дерби

  • 21:55, 16.10.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/spartak-izlaga-loko-v-plovdivskoto-derbi Marica.bg
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Спартак победи с 1:0 дублиращия тим на Локомотив в пловдивското дерби на ниво В група пред около 500 зрители на стадион Пловдив. Единственият гол вкара Кирил Георгиев в 23-ата минута след отлично изпълнен фаул.

Така Спартак събра в актива си 21 точки с голова разлика 22:13 и е седми в класирането с равен актив с шестия Загорец. Черно-белите пък са на 15-а позиция с 12 точки.

Гигант (Съединение) сдаде лидерската позиция на Югоизток, след като не успя да бие Загорец у дома и завърши 0:0. 

С четири гола на Тодор Тодоров Асеновец разгроми гостуващия тим на Куклен, а Родопа много трудно надделя над Първомай на стадиона в смолянския квартал Райково.

Несебър се изкачи на първо място в таблицата с успех 3:1 като гост на Ямбол.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ В ЮГОИЗТОЧНАТА В ГРУПА

14 октомври 2022 г., петък, 16:00 ч / XII кръг:
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Несебър (Несебър)                 1:3 
15 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч / XII кръг:
Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Сливен (Сливен)             5:0 
Гигант (Съединение) - Загорец (Нова Загора)               0:0 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Карнобат (Карнобат)    3:1 
Берое II (Стара Загора) - Розова долина (Казанлък)        0:2 
Левски (Карлово) - Верея (Стара Загора)                   3:0 
Асеновец 2005 (Асеновград) - Атлетик (Куклен)             4:0 
Родопа Смолян (Смолян) - Борислав 2009 (Първомай)         2:1 
16 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч / XII кръг:
Саяна (Хасково) - Сокол (Марково)                         4:1
Спартак 1947 (Пловдив) - Локомотив 1926 II (Пловдив)      1:0 

                           Класиране:                    

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Несебър (Несебър)                  12    9   1   2   31:13   28       
-------------------------------------------------------------------
 2. Гигант (Съединение)                12    8   3   1   21:7    27       
 3. Черноморец 1919 (Бургас)           12    7   5   0   32:1    26       
 4. Асеновец 2005 (Асеновград)         12    7   3   2   28:10   24       
 5. Розова долина (Казанлък)           11    7   1   3   27:10   22       
 6. Загорец (Нова Загора)              12    5   6   1   14:3    21       
 7. Спартак 1947 (Пловдив)             12    6   3   3   22:13   21 
 8. Саяна (Хасково)                    11    6   2   3   26:10   20       
 9. Сокол (Марково)                    12    6   1   5   19:17   19       
10. Родопа Смолян (Смолян)             11    5   2   4   14:19   17       
11. ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              12    4   4   4   15:15   16  
12. Атлетик (Куклен)                   12    5   1   6   15:20   16        
13. Димитровград 1947 (Димитровград)   12    5   1   6   17:16   16  
14. Левски (Карлово)                   11    4   1   6   13:16   13       
15. Локомотив 1926 II (Пловдив)        12    3   3   6    5:13   12       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. ФК Сливен (Сливен)                 12    3   1   8   19:35   10
17. Карнобат (Карнобат)                12    1   5   6    8:20    8       
18. Берое II (Стара Загора)            12    2   2   8   10:29    8       
-------------------------------------------------------------------
19. Борислав 2009 (Първомай)           12    2   1   9   11:35    7       
20. Верея (Стара Загора)               12    0   0  12    3:48    0 

Локо Пловдив 2 Спартак Асеновец Родопа
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