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Созопол поведе на Югоизток, Марица втори с 6:0 над Димитровград

  • 23.11.2019 | 17:10
  • 23.11.2019 | 17:34
    • https://marica.bg/sport/futbol/sozopol-povede-na-yugoiztok-marica-vtori-s-6-0-nad-dimitrovgrad Marica.bg
  • Дончо Донев
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Созопол поведе във временното класиране на Югоизточната В група след победа у дома с 1:0 над досегашния лидер Загорец. Поражението на тима от Нова Загора отвори път към второто място на Марица и кършиякалии не го пропуснаха ката разгромиха с 6:0 Димитровград на стадиона под комина на Захарната. С по два гола за жълто-сините се отличиха Георги Георгиев и Даниел Спасов. По веднъж се разписаха Джунейт Узунов и Дончев.

22 ноември 2019 г., петък, 15:30 ч / XVII кръг:
Созопол (Созопол) - Загорец (Нова Загора)                 1:0 (1:0)  
23 ноември 2019 г., събота, 14:30 ч / XVII кръг:
Черноморец 1919 (Бургас) - Карнобат (Карнобат)            2:1 (1:1)  
Миньор (Раднево) - Свиленград 1921 (Свиленград)           2:0 
Марица 1921 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр)          6:0 (3:0) 
Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен)               3:1 (1:0) 
Розова долина (Казанлък) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)          4:1 
24 ноември 2019 г., неделя, 14:30 ч / XVII кръг:
Сокол (Марково) - Гигант (Съединение)                      - 
Родопа Смолян (Смолян) - Несебър (Несебър)                 - 
ФК Хасково 1957 (Хасково) - Левски (Карлово)               - 

                           Класиране:

                                        М    П   Р   З    ГР      Т
 1. Созопол (Созопол)                  17   13   2   2   33:6    41       
-------------------------------------------------------------------
 2. Марица 1921 (Пловдив)              17   13   1   3   41:12   40        [1 0 0  1:0  3]
 3. Загорец (Нова Загора)              17   13   1   3   47:12   40        [0 0 1  0:1  0]
 4. Черноморец 1919 (Бургас)           17   10   2   5   27:18   32       
 5. Свиленград 1921 (Свиленград)       17    9   2   6   25:15   29        [1 0 0  3:0  3]
 6. Гигант (Съединение)                16    9   2   5   22:17   29        [0 0 1  0:3  0]
 7. Миньор (Раднево)                   17    7   7   3   26:13   28       
 8. Розова долина (Казанлък)           17    8   3   6   35:26   27       
 9. Борислав 2009 (Първомай)           17    6   2   9   26:32   20        [1 0 0  2:0  3]
10. Несебър (Несебър)                  16    6   2   8   19:23   20 [-]    [0 0 1  0:2  0]
11. ФК Хасково 1957 (Хасково)          16    5   4   7   22:23   19       
12. Левски (Карлово)                   16    5   4   7   17:20   19       
13. Атлетик (Куклен)                   17    5   1  11   15:28   16       
14. Родопа Смолян (Смолян)             16    4   3   9   19:30   15 [+]   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Сокол (Марково)                    16    5   2   9   17:41   14    [*]
16. ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              17    3   3  11   13:37   12 [+]    [1 0 0  2:1  3]
-------------------------------------------------------------------
17. Димитровград 1947 (Димитровград)   17    3   3  11   13:46   12        [0 0 1  1:2  0]
18. Карнобат (Карнобат)                17    2   4  11   15:33   10       

източник: bulgarian-football.com

Дончо Донев

Редактор-репортер екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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