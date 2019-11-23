Созопол поведе във временното класиране на Югоизточната В група след победа у дома с 1:0 над досегашния лидер Загорец. Поражението на тима от Нова Загора отвори път към второто място на Марица и кършиякалии не го пропуснаха ката разгромиха с 6:0 Димитровград на стадиона под комина на Захарната. С по два гола за жълто-сините се отличиха Георги Георгиев и Даниел Спасов. По веднъж се разписаха Джунейт Узунов и Дончев.



22 ноември 2019 г., петък, 15:30 ч / XVII кръг:

Созопол (Созопол) - Загорец (Нова Загора) 1:0 (1:0)

23 ноември 2019 г., събота, 14:30 ч / XVII кръг:

Черноморец 1919 (Бургас) - Карнобат (Карнобат) 2:1 (1:1)

Миньор (Раднево) - Свиленград 1921 (Свиленград) 2:0

Марица 1921 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр) 6:0 (3:0)

Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен) 3:1 (1:0)

Розова долина (Казанлък) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 4:1

24 ноември 2019 г., неделя, 14:30 ч / XVII кръг:

Сокол (Марково) - Гигант (Съединение) -

Родопа Смолян (Смолян) - Несебър (Несебър) -

ФК Хасково 1957 (Хасково) - Левски (Карлово) -

Класиране:

М П Р З ГР Т

1. Созопол (Созопол) 17 13 2 2 33:6 41

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2. Марица 1921 (Пловдив) 17 13 1 3 41:12 40 [1 0 0 1:0 3]

3. Загорец (Нова Загора) 17 13 1 3 47:12 40 [0 0 1 0:1 0]

4. Черноморец 1919 (Бургас) 17 10 2 5 27:18 32

5. Свиленград 1921 (Свиленград) 17 9 2 6 25:15 29 [1 0 0 3:0 3]

6. Гигант (Съединение) 16 9 2 5 22:17 29 [0 0 1 0:3 0]

7. Миньор (Раднево) 17 7 7 3 26:13 28

8. Розова долина (Казанлък) 17 8 3 6 35:26 27

9. Борислав 2009 (Първомай) 17 6 2 9 26:32 20 [1 0 0 2:0 3]

10. Несебър (Несебър) 16 6 2 8 19:23 20 [-] [0 0 1 0:2 0]

11. ФК Хасково 1957 (Хасково) 16 5 4 7 22:23 19

12. Левски (Карлово) 16 5 4 7 17:20 19

13. Атлетик (Куклен) 17 5 1 11 15:28 16

14. Родопа Смолян (Смолян) 16 4 3 9 19:30 15 [+]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Сокол (Марково) 16 5 2 9 17:41 14 [*]

16. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 17 3 3 11 13:37 12 [+] [1 0 0 2:1 3]

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17. Димитровград 1947 (Димитровград) 17 3 3 11 13:46 12 [0 0 1 1:2 0]

18. Карнобат (Карнобат) 17 2 4 11 15:33 10

източник: bulgarian-football.com