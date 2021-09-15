Сложиха Давидов на трупчета, Попето пак отърва кожата

Реферът Георги Давидов не получи наряд за мач в професионалния футбол този уикенд. Търновският партиен активист си навлече гнева на Локомотив Пловдив от двубоя с Левски, когато беше на ВАР, но не сигнализира за нито една от двете очевадни дузпи в полза на черно-белите. Срещу преподавателя по лингвистика във ВТУ "Кирил и Методий" скочиха и от Пирин, като дори разпространиха официална декларация, че не искат да им бъде назначаван повече.

Традиционно и този път кожата отърва Никола Попов, който бе главен съдия на неделното дерби на Лаута. Синът на бившия директор на БФС Антон Попов се изложи тотално, като допусна няколко комични грешки. По стар обичай той отново бе пожален, а вината бе прехвърлена на друг. Представящият се за софиянец заралия получи наряд и съответния тлъст хонорар. Той ще ръководи двубоя във Варна между местния Черно море и Локо (София).

На Волен Чинков се падна честта да вади кестените от огъня след Попето и Давидов. Шофьорът на вицешефа на БФС Атанас Фурнаджиев ще свири гостуването на Локомотив Пловдив срещу Царско село. Мачът е в петък от 16 часа на игрището в хотелския комплекс край столичното околовръстно шосе.

Георги Иванов пък ще ръководи домакинския двубой на Ботев срещу Берое, който е също в петък, но от 20.30 часа.



Ето всички наряди:

17, Сеп 2021 г. Петък 16:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Антон Симеонов Генов



17, Сеп 2021 г. Петък 18:15 ч.

ФК Арда - ФК Пирин АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Димитър Панайотов Костов



17, Сеп 2021 г. Петък 20:30 ч.

ПФК Ботев - ПФК Берое

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Александър Костадинов Костадинов



18, Сеп 2021 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Атанас Петров Бозев



18, Сеп 2021 г. Събота 19:45 ч.

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Георги Владимиров Игнатов



19, Сеп 2021 г. Неделя 18:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Мартин Томиславов Русев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Стоян Маринов Алексиев



19, Сеп 2021 г. Неделя 20:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Костадин Ангелов Гергинов