След година и половина дадоха мач на пловдивски рефер

Съдийската комисия към БФС обяви реферите, които ще ръководят мачовете от междинния 29-и кръг в efbet Лига. Владимир Вълков ще свири гостуването на ЦСКА в Пазарджик на местния Хебър, който е воден от легендата на "червените" Любослав Пенев.

Любопитен факт е, че последният двубой на пловдивския арбитър на ЦСКА е пак срещу Хебър и то преди година и половина. На 22 септември 2021-а Вълков бе главен съдия на мача между двата отбора за Купата на България.

Ето и всички съдийски назначения:

2 май 2023 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929 ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков, СН: Николай Тодоров Петров

2 май 2023 г., вторник, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Александър Костадинов Костадинов

3 май 2023 г., сряда, 16:00 ч.

Спартак 1918 - ФК ЦСКА 1948 ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов СН: Георги Генов Нарлев

3 май 2023 г., сряда, 18:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Добромиров Димитров СН: Георги Крумов Виделов

3 май 2023 г., сряда, 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев СН: Радан Василев Мирянов

4 май 2023 г., четвъртък, 15:45 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев АД ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Диян Христов Вълков СН: Николай Георгиев Ангелов

4 май 2023 г., четвъртък, 18:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА София ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Димитър Добромиров Димитров СН: Стоян Маринов Алексиев

4 май 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Септември Сф ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Васил Стоянов Шавов, 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов, СН: Николай Йорданов Колев