След 11-ти кръг в "А" РФГ": Силните взеха своето

Без особени изненади премина 11-тия кръг в пазарджишката "А" РФГ. Отборите от челото спечелиха своите мачове. За отбелязване е втората поредна победа на ФК Сарая под ръководството на треньора Начко Василев. Вихър(Ветрен) пък изненада неприятно Величково като гост.

Ето и обобщената картина на резултати и класиране след отминалия кръг в Окръжната:

"А" РФГ, 11 кръг, резултати:

Оборище-II 0:6 Брацигово

Чико-Бунара 4:1 Чепинец

Тракиец 1:3 Левски(Пат)

Родопи 1:2 Балкан

Сарая 3:0 Спартак

Тракия 2:0 Лозен

Величково 0:2 Вихър

Марица 2:1 Левски(Ракит)

Поч. отбор: Локомотив

1. Чико-Бунара 11 11 0 0 38-5 33

2. Балкан 11 10 0 1 31-7 30

3. Брацигово 10 9 0 1 42-9 27

4. Левски(Пт) 11 8 0 3 32-12 24

5. Марица 10 5 3 2 22-16 18

6. Чепинец 11 5 2 4 24-16 17

7. Величково 10 4 2 4 15-16 14

8. Тракиец 11 4 2 5 24-24 14

9. Вихър 10 4 1 5 15-17 13

10. Родопи 10 2 4 4 13-17 10

11. Тракия 9 3 1 5 9-17 10

12. Локомотив 10 3 1 6 23-33 10

13. Левски(Рт) 10 3 0 7 22-24 9

14. Спартак 10 2 2 6 11-33 8

15. Оборище II 11 2 1 8 15-40 7

16. Сарая 9 2 0 7 9-37 6

17. Лозен 0 0 1 9 9-31 1