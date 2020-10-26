След 11-ти кръг в "А" РФГ": Силните взеха своето
Сарая с нова победа, Величково падна изненадващо у дома
- 26.10.2020 | 08:07
- Димитър Комсийски
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Без особени изненади премина 11-тия кръг в пазарджишката "А" РФГ. Отборите от челото спечелиха своите мачове. За отбелязване е втората поредна победа на ФК Сарая под ръководството на треньора Начко Василев. Вихър(Ветрен) пък изненада неприятно Величково като гост.
Ето и обобщената картина на резултати и класиране след отминалия кръг в Окръжната:
"А" РФГ, 11 кръг, резултати:
Оборище-II 0:6 Брацигово
Чико-Бунара 4:1 Чепинец
Тракиец 1:3 Левски(Пат)
Родопи 1:2 Балкан
Сарая 3:0 Спартак
Тракия 2:0 Лозен
Величково 0:2 Вихър
Марица 2:1 Левски(Ракит)
Поч. отбор: Локомотив
1. Чико-Бунара 11 11 0 0 38-5 33
2. Балкан 11 10 0 1 31-7 30
3. Брацигово 10 9 0 1 42-9 27
4. Левски(Пт) 11 8 0 3 32-12 24
5. Марица 10 5 3 2 22-16 18
6. Чепинец 11 5 2 4 24-16 17
7. Величково 10 4 2 4 15-16 14
8. Тракиец 11 4 2 5 24-24 14
9. Вихър 10 4 1 5 15-17 13
10. Родопи 10 2 4 4 13-17 10
11. Тракия 9 3 1 5 9-17 10
12. Локомотив 10 3 1 6 23-33 10
13. Левски(Рт) 10 3 0 7 22-24 9
14. Спартак 10 2 2 6 11-33 8
15. Оборище II 11 2 1 8 15-40 7
16. Сарая 9 2 0 7 9-37 6
17. Лозен 0 0 1 9 9-31 1
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