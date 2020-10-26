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След 11-ти кръг в "А" РФГ": Силните взеха своето

Сарая с нова победа, Величково падна изненадващо у дома

  • 26.10.2020 | 08:07
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/sled-11-ti-krag-v-a-rfg-silnite-vzeha-svoeto Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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Без особени изненади премина 11-тия кръг в пазарджишката "А" РФГ. Отборите от челото спечелиха своите мачове. За отбелязване е втората поредна победа на ФК Сарая под ръководството на треньора Начко Василев. Вихър(Ветрен) пък изненада неприятно Величково като гост. 

Ето и обобщената картина на резултати и класиране след отминалия кръг в Окръжната: 

"А" РФГ, 11 кръг, резултати:

Оборище-II    0:6   Брацигово
Чико-Бунара 4:1   Чепинец
Тракиец         1:3   Левски(Пат) 
Родопи          1:2   Балкан
Сарая             3:0   Спартак
Тракия           2:0   Лозен
Величково     0:2   Вихър
Марица          2:1  Левски(Ракит)

Поч. отбор: Локомотив 

1. Чико-Бунара    11 11 0 0 38-5 33
2. Балкан              11 10 0 1 31-7 30
3. Брацигово        10 9 0 1 42-9 27
4. Левски(Пт)       11 8 0 3 32-12 24
5. Марица            10 5 3 2 22-16 18
6. Чепинец          11 5 2 4 24-16 17
7. Величково      10 4 2 4 15-16 14
8. Тракиец          11 4 2 5 24-24 14
9. Вихър              10 4 1 5 15-17 13
10. Родопи         10 2 4 4 13-17 10
11. Тракия           9 3 1 5 9-17 10
12. Локомотив   10 3 1 6 23-33 10
13. Левски(Рт)    10 3 0 7 22-24 9
14. Спартак        10   2 2 6 11-33 8
15. Оборище II  11 2 1 8 15-40 7
16. Сарая            9 2 0 7 9-37 6
17. Лозен            0 0 1 9 9-31 1

Пазарджик футбол "А" РФГ резултати
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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