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Скръбна вест! COVID-19 уби голям спонсор на футбола у нас

  • 03.11.2020 | 13:43
  • 03.11.2020 | 13:45
    • https://www.marica.bg/futbol/skrabna-vest-covid-19-ubi-golqm-sponsor-na-futbola-u-nas Marica.bg
  • Marica.bg
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Бизнесменът Светлозар Райков е починал от COVID-19 днес, съобщи zapernik.com.

Той е дал положителен тест за коронавирус преди дни, бил е приет в болница. Състоянието му обаче се е влошило и този следобяд той е издъхнал.

Светлозар Райков е собственик на кафе „Фаги“ в центъра на Перник. Бил е общински съветник и основен благодетел на футболен клуб Миньор. 

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