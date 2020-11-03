Скръбна вест! COVID-19 уби голям спонсор на футбола у нас
- 03.11.2020 | 13:43
- 03.11.2020 | 13:45
- Marica.bg
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Бизнесменът Светлозар Райков е починал от COVID-19 днес, съобщи zapernik.com.
Той е дал положителен тест за коронавирус преди дни, бил е приет в болница. Състоянието му обаче се е влошило и този следобяд той е издъхнал.
Светлозар Райков е собственик на кафе „Фаги“ в центъра на Перник. Бил е общински съветник и основен благодетел на футболен клуб Миньор.
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