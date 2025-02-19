Съдийската комисия към БФС е на път да минира дербито на 22 кръг в А група като прати абсолютния новобранец Мариян Гребенчарски да свири Ботев (Пловдив) - ЦСКА. Срещата е в събота, 22 февруари, от 15:00 часа. Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков, а четвърти съдия е Васил Минев. На ВАР ще оперират Станимир Тренчев с асистент Венцислав Митрев, а съдийски наблюдател е Радан Мирянов.

Валентин Железов пък получи наряд за срещата между Черно море и Лудогорец на „Тича“ в събота от 17:30 часа.

"Железничарското" дерби е поверено на Георги Гинчев. Двубоят в "Надежда" между Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив) е тази неделя от 17:00 часа.

Всички съдийски наряди за 22-ия кръг в efbet Лига:

Срещи от 22 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

21 февруари 2025 г., петък, 12:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Камен Михайлов Алексиев

21 февруари 2025 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Георги Крумов Виделов

21 февруари 2025 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Левски - Спартак 1918

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев

22 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Кольо Димитров Данев

22 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Радан Василев Мирянов

22 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Крум Добринов Стоилов

23 февруари 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Иван Захариев Вълчев

24 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Крумовград

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Николай Георгиев Ангелов