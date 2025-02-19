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Скандално: Пращат абсолютен новобранец на Ботев - ЦСКА! Гинчев свири ЖП дербито в "Надежда"

  • 08:52, 19.02.2025
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/skandalno-prashtat-absolyuten-novobranec-na-botev-cska-ginchev-sviri-jp-derbito-v-nadejda Marica.bg
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Съдийската комисия към БФС е на път да минира дербито на 22 кръг в А група като прати абсолютния новобранец Мариян Гребенчарски да свири Ботев (Пловдив) - ЦСКА. Срещата е в събота, 22 февруари, от 15:00 часа. Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков, а четвърти съдия е Васил Минев. На ВАР ще оперират Станимир Тренчев с асистент Венцислав Митрев, а съдийски наблюдател е Радан Мирянов.

Валентин Железов пък получи наряд за срещата между Черно море и Лудогорец на „Тича“ в събота от 17:30 часа.

"Железничарското" дерби е поверено на Георги Гинчев. Двубоят в "Надежда" между Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив) е тази неделя от 17:00 часа.

Всички съдийски наряди за 22-ия кръг в efbet Лига:

Срещи от 22 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

21 февруари 2025 г., петък, 12:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца

ГС:          Радослав Петров Гидженов      АС1:      Йордан Петров Петров               АС2:      Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев     ВАР:      Васимир Маруан Ел-Хатиб       АВАР:   Ивайло Красимиров Ненков

СН:         Камен Михайлов Алексиев      

21 февруари 2025 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918

ГС:          Християна Красимирова Гутева             АС1:      Мирослав Максимов Иванов  АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски ВАР:      Димитър Димитров Димитров               АВАР:   Мартин Иванов Марков

СН:         Георги Крумов Виделов             

21 февруари 2025 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Левски - Спартак 1918

ГС:          Волен Валентинов Чинков        АС1:      Дениз Пиринов Соколов           АС2:      Красимир Владимиров Миланов

 
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:      Владимир Вълков Вълков         АВАР:   Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев            

22 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913

ГС:  Любослав Бисеров Любомиров             АС1:      Георги Пламенов Тодоров        АС2:      Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Геро Георгиев Писков  ВАР:      Радослав Петров Гидженов      АВАР:   Кристиян Николов Колев

СН:         Кольо Димитров Данев              

22 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:          Мариян Георгиев Гребенчарски            АС1:      Мартин Емилов Венев АС2:      Тодор Василев Вуков

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:      Станимир Лозанов Тренчев      АВАР:   Венцислав Георгиев Митрев

СН:         Радан Василев Мирянов            

22 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС:          Валентин Станчев Железов      АС1:      Станимир Илков Илков              АС2:      Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков         ВАР:      Георги Николов Кабаков           АВАР:   Мартин Веселинов Маргаритов

СН:         Крум Добринов Стоилов           

23 февруари 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:          Георги Милков Гинчев АС1:      Георги Йорданов Дойнов          АС2:      Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов               ВАР:      Никола Антонов Попов               АВАР:   Димитър Димитров Димитров

СН:         Иван Захариев Вълчев 

24 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Крумовград

ГС:          Георги Димитров Давидов       АС1:      Илиян Петров Капарашев         АС2:      Александър Христов Апостолов

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев   ВАР:      Михаел Петков Павлов               АВАР:   Мартин Иванов Марков

СН:         Николай Георгиев Ангелов

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