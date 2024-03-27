Скандални съдийски назначения за Локо - Лудогорец и Ботев Черно море
- 10:46, 27.03.2024
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Съдийската комисия към БФС направи странни назначения на рефери за мачовете на Локомотив Пловдив и Ботев от 26-ия кръг в efbet Лига. На домакинския двубой на черно-белите срещу Лудогорец е пратен Ивайло Стоянов, който предния кръг оцапа гостуването на канарчетата срещу ЦСКА. Сега петричкия сватбар е награден с наряд на Лаута.
Валентин Железов пък е пратен да раздава правосъдие на неделния мач между Ботев и Черно море. Тъмничарят от Бургаския затвор е един от най-ненавистните рефери на жълто-черната общност още от загубения полуфинал за Купата срещу Славия преди шест години.
ВСИЧКИ НАРЯДИ:
29 март 2024 г., петък, 14:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Етър ВТ
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
29 март 2024 г., петък, 16:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Крумовград
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
29 март 2024 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Валентин Желев Добрев
30 март 2024 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Антон Симеонов Генов
30 март 2024 г., събота, 16:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Крумов Виделов
30 март 2024 г., събота, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Александър Костадинов Костадинов
31 март 2024 г., неделя, 16:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Йордан Костадинов Иванов
31 март 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев
СН: Стоян Маринов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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