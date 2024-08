Ботев слезе неочаквано от самолета за Европа и сега се концентрира върху домашния шампионат. Най-важният въпрос е сега дали полетът на “канарчетата” ще продължи с чартър или с нискотарифните авиокомпании.

Треньорът Душан Керкез каза след мача в Мостар, че работи, “за да доведе отбора до титлата, защото това заслужава този клуб”. В “домакинското гостуване” срещу Хебър обаче се видяха многобройни пробойни в работата в тази насока.

Първо, Душан Керкез има право на мнение и на самочувствие, че е направил нещо, тъй като Ботев игра европейски мачове този сезон. “Хората не трябва да забравят къде беше клубът, когато дойдохме”, казва треньорът.

Керкез не трябва да отстъпва назад както прави Минков на бека. Така ще вкара "вълка в кошарата". Снимки botevplovdiv.bg

Прав е безусловно, но въпросът е къде завърши клубът с Керкез миналия сезон? Да, на девето място в Първа лига. Сега, ако това, което прави, е правилно, трябва да се цели в топ 4. Това са местата, които дават участие в евротурнирите и баража. Купата няма да я коментираме, тъй като там заявките са направени. Запомнете - от Левски са си я заплюли!

Тези, които посещават мачовете на Ботев на новия стадион, сигурно чуват по уредбата парчето “Thunderstruck”на AC/DС. Първите строфи са:

I was caught In the middle of a railroad track (thunder)/I looked 'round And I knew there was no turning back (thunder)

(Хвана ме в средата на железопътна линия (гръм)/Огледах се и знаех, че няма връщане назад (гръм).

Това е положението и при Керкез - няма връщане назад. То по-назад всъщност е групата на изпадащите.

И така - 1000 души на “Христо Ботев” срещу Хебър? Причините са много и най-различни. Не е само почивката, но споменаването на базата в Коматево няма да хване дикиш.

Просто това беше мачът след свалянето на Ботев от самолета за Европа. При това от отбор, който само в очите на Керкез е гранд. В този мач двата отбора бяха равностойни - индивидуални грешки, проблеми в тактиката и късметът пратиха напред Зрински.

В Отсъствието на Ето'о Нвачукву е най-добрият играч на "жълто-черните", но с 60 минути на мач не става

За да продължи Ботев да лети високо в България, е нужна добра селекция. На книга това лято такава бе извършена, но ако се видят пристигналите и заминалите си, нещата не са толкова розови. Ботев има голям проблем с дълбочината на състава. Този проблем се явява винаги пред отбори с нисък бюджет. Всъщност никой не знае бюджета на отбора за новия сезон, но се предполага, че не се разчита само на приходи от билети.

Ден след слабия мач в Мостар стана ясно, че Мартин Секулич заминава за руския Урал. Не че хърватинът е някаква константа в атаката на “жълто-черните”, но липсата му намалява конкуренцията за поста. Мараш е същият като Секулич, а Трибуле още не е показал ниво в малкото минути, които получава на терена.

Сега се говори за продажба на Самуел Ето’о във френския Сент Етиен. Сумата от 2 милиона евро (ако изобщо е такава) не оставя опция за мислене пред ръководството. Проблемът е, че точно Ето‘о е най-добрият играч на Ботев в последните месеци.

Има още десетина дни преди затварянето на трансферния прозорец. Това са дните, в които Платек, а и Керкез трябва да защитят нивото на заплатите си. Ако не дойдат нови попълнения, няма да се получи не само титла, но и място в четворката.

Очертава се и втори проблем след “доматгейта” с Игонен. Апропо, чудно е кой е гледал Хебър и кой реши да вземе естонеца, а не примерно капитана на пазарджиклии Дебърлиев. При него едно е хубаво - нямаше да плащат пари за квартира, тъй като е от Пловдив, и дислокацията му не предвещава обстрел от ресторанти, а и няма куче за домашен любимец.

Та проблемът е Антоан Конте. Французинът пропусна мача с Хебър по собствено желание, както твърди Керкез. Може би напрежението след глупавия червен картон срещу Зрински му е дошло в повече. Всъщност на плещите му бе защитата през цялата лятна кампания на “жълто-черните”. Сбърка веднъж - срещу Зрински, и нещата се сгромолясаха. Веднъж и Керкез пообърка тактиката (срещу Панатинайкос) и го пусна отдясно с Минков. Двамата само дето не се настъпваха един друг през целия мач.

Проблемът на Конте ще се превърне в проблем на Ботев, ако и той се задълбочи както този с Игонен.

И така, въпросът остава - полетът на “канарчетата” ще продължи ли с редовните авиолинии, или ще се насочат към нискотарифните авиокомпании.

При толкова изходящи трансфери и приходи в касата не е нормално да не се инвестира спешно във футболисти. Иначе посещенията на фенове като това с Хебър ще зачестят. Да ме извинява Керкез, но когато отборът не играе както на базата в Коматево, трибуните се пълнят яко.

Ако няма трансфери, 19-годишните Дамян Йорданов и Борислав Маринов трябва повече да играят при мъжете

В Ботев трябва да решат имат ли нужда от около два, два и половина милиона евро от билети, или ще ги набавят от продажба на футболисти пред празни трибуни?

В следващите десетина дни ще си проличи къде е тръгнал - и дали е тръгнал - Ботев с Керкез.

Ако никой не дойде, няма да е толкова добре положението. Защо ли? Ако сте гледали мача с Хебър, ще ви стане ясно. Отборът бе разделен като за игра на народна топка. Халфова линия изобщо липсваше. Че и как иначе - нямаше го Ето‘о, а с Карабельов в нея и лутащия се Ивелин Попов тя е като да гледаш Винету и вместо Гойко Митич, виждаш в главната роля Георги Мамалев.

За финал две думи към Душан Керкез: “Душане, брате, феновете полетяха и повярваха. Не приземявай мечтите им заради липса на керосин! Играчи трябват, при това не един-двама. А иначе ти си работи по титлата - но това лято наля гориво в самолета на Зрински в тяхната борба за злато в Босна.

Не се оправдавай, а прави реални действия, на момента! Ако има баласт за изхвърляне, изхвърли го! Намери и новите лица. Защо ли? Защото феновете все още ти вярват, забелязал си го сам на стадиона. Няма връщане назад (thunder)!”