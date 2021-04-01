Националният отбор на Северна Македония постигна най-престижната победа в цялата си история. Горан Пандев и компания сразиха с 2:1 като гост четирикратния световен шампион Германия и запази шансове за едно от първите две места в група "J" от квалификациите за Мондиал 2022. 37-годишният Пандев откри резултата в края на първото полувреме, Илкай Гюндоган изравни от дузпа в 63-ата минута, а в 85-ата Елиф Елмас отбеляза паметното попадение, донесло успеха на Северна Македония.

Световни квалификации, зона "Европа":

Група "В":

ГЪРЦИЯ - ГРУЗИЯ 1:1

1:0 О. Какабадзе (76) авт.

1:1 Х. Кварацхелия (78)

ИСПАНИЯ - КОСОВО 3:1

1:0 Д. Олмо (34)

2:0 Ф. Торес (36)

2:1 Б. Халими (70)

3:1 Ж. Морено (75)

ЛИТВА - ИТАЛИЯ 0:2

0:1 С. Сенси (47)

0:2 Ч. Имобиле (90) д.

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ - БЪЛГАРИЯ 0:0

Група "D":

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - ФРАНЦИЯ 0:1

0:1 А. Гризман (60)

УКРАЙНА - КАЗАХСТАН 1:1

1:0 Р. Яремчук (20)

1:1 С. Мужиков (59)

Група "F":

АВСТРИЯ - ДАНИЯ 0:4

0:1 А. Сков Олсен (58)

0:2 Й. Мееле (63)

0:3 П. Хьойберг (67)

0:4 А. Сков Олсен (74)

МОЛДОВА - ИЗРАЕЛ 1:4

1:0 К. Карп (29)

1:1 Е. Захави (45)

1:2 М. Соломон (57)

1:3 М. Дабур (65)

1:4 Б. Натхо (66)

ШОТЛАНДИЯ - ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ 4:0

1:0 Дж. Макгин (7)

2:0 Дж. Макгин (53)

3:0 Ч. Адамс (60)

4:0 Р. Фрейзър (70)

Група "I":

АНДОРА - УНГАРИЯ 1:4

0:1 А. Фиола (45)

0:2 Д. Газдаг (51)

0:3 Л. Клайнхайслер (58)

0:4 Л. Него (90)

1:4 М. Пуйол (90) д.

АНГЛИЯ - ПОЛША 2:1

1:0 Х. Кейн (19) д.

1:1 Я. Модер (58)

2:1 Х. Магуайър (85)

САН МАРИНО - АЛБАНИЯ 0:2

0:1 Р. Манай (63)

0:2 Ф. Васели (86)

Група "J":

АРМЕНИЯ - РУМЪНИЯ 3:2

1:0 А. Сперциян (56)

1:1 А. Чикалдау (62)

1:2 А. Чикалдау (72)

2:2 В. Хароян (87)

3:2 Т. Барсегян (89) д.

ГЕРМАНИЯ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 1:2

0:1 Г. Пандев (45)

1:1 И. Гюндоган (63) д.

1:2 Е. Елмас (85)

ЛИХТЕНЩАЙН - ИСЛАНДИЯ 1:4

0:1 Б. Сайварсон (12)

0:2 Б. Бярнасон (45)

0:3 В. Палсон (75)

1:3 Я. Фрик (79)

1:4 Р. Сигурйонсон (90)