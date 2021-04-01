Следвайте ни
Пловдив
Подай сигнал Профил

Северна Македония шокира Германия! Всички резултати от квалификациите

  • 01.04.2021 | 00:04
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/severna-makedoniq-shokira-germaniq-vsichki-rezultati-ot-kvalifikaciite Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 286 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Националният отбор на Северна Македония постигна най-престижната победа в цялата си история. Горан Пандев и компания сразиха с 2:1 като гост четирикратния световен шампион Германия и запази шансове за едно от първите две места в група "J" от квалификациите за Мондиал 2022. 37-годишният Пандев откри резултата в края на първото полувреме, Илкай Гюндоган изравни от дузпа в 63-ата минута, а в 85-ата Елиф Елмас отбеляза паметното попадение, донесло успеха на Северна Македония. 

Световни квалификации, зона "Европа":

Група "В":

ГЪРЦИЯ - ГРУЗИЯ 1:1
1:0 О. Какабадзе (76) авт.
1:1 Х. Кварацхелия (78)

ИСПАНИЯ - КОСОВО 3:1
1:0 Д. Олмо (34)
2:0 Ф. Торес (36)
2:1 Б. Халими (70)
3:1 Ж. Морено (75)

ЛИТВА - ИТАЛИЯ 0:2
0:1 С. Сенси (47)
0:2 Ч. Имобиле (90) д.

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ - БЪЛГАРИЯ 0:0

Група "D":

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - ФРАНЦИЯ 0:1
0:1 А. Гризман (60)

УКРАЙНА - КАЗАХСТАН 1:1
1:0 Р. Яремчук (20)
1:1 С. Мужиков (59)

Група "F":

АВСТРИЯ - ДАНИЯ 0:4
0:1 А. Сков Олсен (58)
0:2 Й. Мееле (63)
0:3 П. Хьойберг (67)
0:4 А. Сков Олсен (74)

МОЛДОВА - ИЗРАЕЛ 1:4
1:0 К. Карп (29)
1:1 Е. Захави (45)
1:2 М. Соломон (57)
1:3 М. Дабур (65)
1:4 Б. Натхо (66)

ШОТЛАНДИЯ - ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ 4:0
1:0 Дж. Макгин (7)
2:0 Дж. Макгин (53)
3:0 Ч. Адамс (60)
4:0 Р. Фрейзър (70)

Група "I":

АНДОРА - УНГАРИЯ 1:4
0:1 А. Фиола (45)
0:2 Д. Газдаг (51)
0:3 Л. Клайнхайслер (58)
0:4 Л. Него (90)
1:4 М. Пуйол (90) д.

АНГЛИЯ - ПОЛША 2:1
1:0 Х. Кейн (19) д.
1:1 Я. Модер (58)
2:1 Х. Магуайър (85)

САН МАРИНО - АЛБАНИЯ 0:2
0:1 Р. Манай (63)
0:2 Ф. Васели (86)

Група "J":

АРМЕНИЯ - РУМЪНИЯ 3:2
1:0 А. Сперциян (56)
1:1 А. Чикалдау (62)
1:2 А. Чикалдау (72)
2:2 В. Хароян (87)
3:2 Т. Барсегян (89) д.

ГЕРМАНИЯ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 1:2
0:1 Г. Пандев (45)
1:1 И. Гюндоган (63) д.
1:2 Е. Елмас (85)

ЛИХТЕНЩАЙН - ИСЛАНДИЯ 1:4
0:1 Б. Сайварсон (12)
0:2 Б. Бярнасон (45)
0:3 В. Палсон (75)
1:3 Я. Фрик (79)
1:4 Р. Сигурйонсон (90)

Горан Пандев Македония Германия Мондиал 2022
viber icon
Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

За кого ще гласувате на изборите на 4 април?

Резултати