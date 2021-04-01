Северна Македония шокира Германия! Всички резултати от квалификациите
- 01.04.2021 | 00:04
- Дончо Донев
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Националният отбор на Северна Македония постигна най-престижната победа в цялата си история. Горан Пандев и компания сразиха с 2:1 като гост четирикратния световен шампион Германия и запази шансове за едно от първите две места в група "J" от квалификациите за Мондиал 2022. 37-годишният Пандев откри резултата в края на първото полувреме, Илкай Гюндоган изравни от дузпа в 63-ата минута, а в 85-ата Елиф Елмас отбеляза паметното попадение, донесло успеха на Северна Македония.
Световни квалификации, зона "Европа":
Група "В":
ГЪРЦИЯ - ГРУЗИЯ 1:1
1:0 О. Какабадзе (76) авт.
1:1 Х. Кварацхелия (78)
ИСПАНИЯ - КОСОВО 3:1
1:0 Д. Олмо (34)
2:0 Ф. Торес (36)
2:1 Б. Халими (70)
3:1 Ж. Морено (75)
ЛИТВА - ИТАЛИЯ 0:2
0:1 С. Сенси (47)
0:2 Ч. Имобиле (90) д.
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ - БЪЛГАРИЯ 0:0
Група "D":
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - ФРАНЦИЯ 0:1
0:1 А. Гризман (60)
УКРАЙНА - КАЗАХСТАН 1:1
1:0 Р. Яремчук (20)
1:1 С. Мужиков (59)
Група "F":
АВСТРИЯ - ДАНИЯ 0:4
0:1 А. Сков Олсен (58)
0:2 Й. Мееле (63)
0:3 П. Хьойберг (67)
0:4 А. Сков Олсен (74)
МОЛДОВА - ИЗРАЕЛ 1:4
1:0 К. Карп (29)
1:1 Е. Захави (45)
1:2 М. Соломон (57)
1:3 М. Дабур (65)
1:4 Б. Натхо (66)
ШОТЛАНДИЯ - ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ 4:0
1:0 Дж. Макгин (7)
2:0 Дж. Макгин (53)
3:0 Ч. Адамс (60)
4:0 Р. Фрейзър (70)
Група "I":
АНДОРА - УНГАРИЯ 1:4
0:1 А. Фиола (45)
0:2 Д. Газдаг (51)
0:3 Л. Клайнхайслер (58)
0:4 Л. Него (90)
1:4 М. Пуйол (90) д.
АНГЛИЯ - ПОЛША 2:1
1:0 Х. Кейн (19) д.
1:1 Я. Модер (58)
2:1 Х. Магуайър (85)
САН МАРИНО - АЛБАНИЯ 0:2
0:1 Р. Манай (63)
0:2 Ф. Васели (86)
Група "J":
АРМЕНИЯ - РУМЪНИЯ 3:2
1:0 А. Сперциян (56)
1:1 А. Чикалдау (62)
1:2 А. Чикалдау (72)
2:2 В. Хароян (87)
3:2 Т. Барсегян (89) д.
ГЕРМАНИЯ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 1:2
0:1 Г. Пандев (45)
1:1 И. Гюндоган (63) д.
1:2 Е. Елмас (85)
ЛИХТЕНЩАЙН - ИСЛАНДИЯ 1:4
0:1 Б. Сайварсон (12)
0:2 Б. Бярнасон (45)
0:3 В. Палсон (75)
1:3 Я. Фрик (79)
1:4 Р. Сигурйонсон (90)
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